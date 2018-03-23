Более 70 автомобилей Mercedes-Benz отзывают в РФ из-за возможных проблем с ремнем безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 72 транспортных средств марки Mercedes-Benz С-/S-класса и GLC. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС», являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва является возможное несоответствие соотношения смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортных средствах будет выполнена замена ремня безопасности.

«Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.