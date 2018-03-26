Более 4,4 тыс. автомобилей Mercedes-Benz отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушкой безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 4 тыс. 419 транспортных средств марки Mercedes-Benz С-/GLC-класса. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС», являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2013 г. по 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

«Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — уточняется в сообщении.