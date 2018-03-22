23 марта десятки тысяч жителей Выборга могут остаться без тепла

В распоряжении редакции ivbg.ru оказалась весьма интересная переписка между "Газпром Межрегионгаз" и ресурсоснабжающими организациями Выборга , коими являются «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ». РСО Выборга, как мы уже писали ранее, серьёзно задолжали за поставленные "Газпромом" услуги. Долг, который образовался во многом по вине недобросовестных УК и ТСЖ, составляет 260 млн рублей. «Газпром» дал РСО Выборга 20 дней, чтобы решить проблему и погасить долг хотя бы частично, но этот срок истёк еще два дня назад, 20 марта, а 260 млн остались. Теперь многие дома в Выборге уже с 10:00 23 марта могут остаться без тепла.

Всё началось с того, что 28 февраля 2018 года «Газпром Межрегионгаз» поставил в известность ресурсоснабжающие организации Выборга, а именно «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ» в том, что терпеть долг, который копится довольно давно и составил уже 260 млн рублей, они больше не собираются. При этом понятно, что «Газпром» мало интересуют внутренние проблемы выборгских РСО, которые в свою очередь столкнулись с недобросовестными УК и ТСЖ, прикарманивающими деньги жильцов за услуги ЖКХ по всем известным схемам. «Газпром» проявил понимание и предоставил РСО Выборга возможность исправиться — срок в предупреждении был обозначен хоть и небольшой, но вполне человеческий — 20 дней. В противном же случае «Газпром» прямо заявил в документе, что если проблема не будет решена, а долг не начнёт погашаться, тепло в дома многих выборжцев перестанет поступать до окончания отопительного сезона.

На дворе 22 марта, а это значит, что отведённые «Газпромом» на решение финансового вопроса двадцать дней, уже истекли. По понятным причинам за это время выборгские РСО не нашли, откуда и как погасить многомиллионный долг, который копился годами во многом по вине недобросовестных УК и ТСЖ, списки которых мы публиковали сравнительно недавно. Таким образом ситуация между поставщиками и ресурсоснабжающими организациями Выборга накалилась до предела и подошла к критической. Исходя из серьёзности намерений «Газпром Межрегионгаз» становится ясно, что всё идёт к введению ограничений на поставку газа в котельные города с 10 часов утра 23 марта. «Выборгтеплоэнерго» в ответном письме попытался объяснить сложившуюся ситуацию и пояснил, что на самом деле ответственность за долг несут некоторые ТСЖ и конечные потребители, то есть неплательщики города Выборга. Но вряд ли эти слова каким-то образом повлияют на уже принятое «Газпромом» решение.

Иными словами это значит, что 23 марта «Газпром» сократит объём поставки газа до 46% от необходимого. В этом случае «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ» будут вынуждены либо сократить объёмы выработки, либо температуру теплоносителя. В первом случае тепло получат не все выборжцы, а во втором — все, но вода из кранов будет идти не горячая, а тёплая. Поскольку мы с вами живём в капиталистическом мире, честнее всего, по решению РСО, будет выбрать первый вариант. Таким образом, УК и ТСЖ, которые задолжали перед выборгскими РСО около 200 млн рублей, ответят за свою недобросовестность тем, что их дома будут полностью лишены тепла. Иными словами, «Выборгтеплоэнерго» и «УК по ЖКХ» оказались в безвыходном положении: они лишь могут направить должникам ТСЖ такие же предупреждения, какие получили сами. Их текст примерно одинаков: если задолженность не будет погашена, то дома, подконтрольные должникам-ТСЖ, останутся без тепла. Добросовестных плательщиков это не коснется.

Узнать, ждёт ли вас отключение тепла и холодные батареи 23 марта, можно из таблицы должников УК и ТСЖ Выборга, которую мы размещаем ниже:

Исполнители на 05.03.2018

2-АЯ ЮЖНАЯ 4 ТСЖ 2 457 615,62 АКБ-СЕРВИС ООО 733 486,79 БОЛЬШАЯ КАМЕННАЯ 5 А ТСЖ 2 794 346,79 БРИЗ ТСЖ 1 369 458,91 ВЕКТОР ООО 11 500 081,46 ВОКЗАЛЬНАЯ, 7 ТСЖ 4 309 909,74 ВЫБОРГСКИЙ МАЯК ТСЖ 1 765 809,33 ГАГАРИНА 7, Б ТСЖ 71 328,77 ГЛОБУС ТСЖ 2 086 757,76 ГУЖФ ООО 3 396 267,99 ДВИЖЕНЕЦ ТСЖ 1 198 279,25 ДОМА СТС ООО 4 276 722,11 ЕДИНСТВО ЛИДЕР ООО 5 577 798,21 ЕДИНСТВО ООО 6 536 239,73 ЕДИНСТВО+ ООО 23 028 024,31 ЕРМИЛОВО ТСЖ 6 411 563,74 ЖИЛОЙ ДОМ ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ 5 Г. ВЫБОРГ ТСЖ 394 463,95 ЖЭК СОЗВЕЗДИЕ-ПРИМОРСКИЙ ООО 6 353 441,97 ЗАВОД ПИРС АО 126 965,04 ИЗОГНУТАЯ 33 ТСЖ 68 944,42 ИЗОГНУТАЯ 7 ТСЖ 3 057 726,61 КАЛИНКА ООО 579 360,17 КАЛИНКА ТСЖ 6 358 422,69 КРАСИВЫЙ ДОМ ТСЖ 4 010 465,12 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ ТСЖ 668 913,24 КУТУЗОВА 16 ТСЖ 179 766,35 ЛЕНИНА-18 ТСЖ 423 915,04 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 47 ТСЖ 643 724,72 ЛЕНШОССЕ 7 ТСЖ 139 027,33 ЛЕНШОССЕ, 55 ТСЖ 618 759,87 ЛОРД ТСЖ 933 994,86 МАГИРУС ТСЖ 1 731 653,36 МИРА 3 ТСЖ 1 032 905,32 МОСКОВСКИЙ 10 ТСЖ 4 220 750,83 МОСКОВСКИЙ-1 ТСЖ 242 316,89 НАШ ДОМ НА ИЗОГНУТОЙ ТСЖ 147 438,12 НАШ ДОМ ТСЖ 513 081,85 НЕКРАСОВА, 11 ТСЖ 2 463 300,96 НЕФТЯНИК ТСЖ 3 419 274,20 НИЦ СЗК ТСЖ 129 969,41 ПЕРВОМАЙСКОЕ КП ОАО 433 542,39 ПОБЕДА ТСЖ 286 997,29 ПОСЕЛОК ТСЖ 941 197,76 РЕЗЕРВНАЯ 1 ТСЖ 45 178,68 РЕПОЛА ООО 7 290 587,29 РОЩИНО-ЦЕНТР ТСЖ 140 062,16 Рощинская управляющая компания ООО 912 974,88 РОЩИНСКИЙ ФАСАД ТСЖ 570 354,09 САДОВАЯ 4 ТСЖ 715 941,71 САДОВЫЙ ТСЖ 387 675,42 САЙМА ТСЖ 1 000 000,00 СЕВЕРНАЯ 12 ТСН 493 946,16 СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ООО 5 756 985,55 СЕВЕРНАЯ-6 ТСЖ 68 935,46 СЕВЕРНЫЙ ВАЛ, 3 ТСЖ 865 057,54 СЗУК ООО 5 297 349,39 СОДРУЖЕСТВО ТСЖ 303 724,99 СОЛНЕЧНОЕ ТСЖ 97 709,84 СОСЕДИ ТСЖ 449 285,75 СТЕЛА ТСЖ 98 869,99 СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ ТСЖ 216 018,98 ТЕРЕМ ТСЖ 21 865 801,79 ТЕРЕМОК ТСЖ 78 522,72 ТРАВЯНАЯ 16 ТСЖ 250 139,62 ТРИУМФ ТСЖ 128 665,58 УК ЕВРОСТИЛЬ ООО 6 192 763,93 УК СОЮЗ ООО 1 388 516,84 УК ТЕРЕМ ООО 23 883 017,09 УКВМ ООО 4 042 084,64 УПРАВДОМ ООО 345 779,31 ЮЖНОЕ-1 ТСЖ 4 548 183,45 ЮЖНЫЙ МИКРОРАЙОН ТСЖ 4 414 807,14 Итог 209 482 950,26