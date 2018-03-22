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Идут на рекорд: в Казахстане шьют самое большое лоскутное одеяло
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Идут на рекорд: в Казахстане шьют самое большое лоскутное одеяло 

Мир24 2 часа назад
Казахские мастерицы шьют большое лоскутное одеяло на одной из пешеходных улиц Алматы в рамках празднования Навруза. Его площадь будет составлять более 25 тыс. квадратных метров, сообщает в четверг, 22 марта, пресс-служба администрации города.
Таким образом, в мегаполисе планируют установить рекорд «Книги рекордов Гинесса».
В пресс-службе администрации отметили, что в настоящее время в Алматы развернулись масштабные народные гуляния. Различные праздничные мероприятия проходят в восьми районах города.
В частности, проходят театральные карнавальные шествия, концертные программы, фестивали еды.
Кроме того, на различных площадках города организованы мастер-классы гончарного, ювелирного дела, росписи керамики, золотого шитья и другие.
Завершатся праздничные мероприятия большим фейерверком.
В целом празднование Навруза в Алматы продлится в течение месяца и включает в себя более 150 мероприятий.
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