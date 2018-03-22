Ещё
В Псковском перинатальном центре впервые появились реанимобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Псковском перинатальном центре впервые появились реанимобили 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Два новых реанимобиля, оснащенных современным оборудованием для рожениц и новорожденных поступили в Псковский перинатальный центр.
Спецтранспорт передан региону государственной корпорацией «Ростех» на безвозмездной основе. Такая договоренность была достигнута между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Ростеха» Михаилом Чемезовым.
Машины в Псков уже прибыли и находятся в оперативном управлении областного перинатального центра.
«Мы очень ждали собственные реанимобили. Один предназначен для перевозки новорожденных детей из медицинских учреждений Псковской области в областной центр, а также, при необходимости, за пределы региона. В нем установлены транспортный кювез, дыхательная и другая необходимая аппаратура. Второй — для транспортировки матерей. Это очень нужное приобретение, которое будет помогать оказывать населению качественную оперативную медицинскую помощь. Уже в ближайшее время машины будут введены в эксплуатацию», — рассказал главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.
Добавим, что собственные машины скорой помощи появились в Псковском перинатальном центре впервые. До этого момента транспортировка пациентов роддома осуществлялась с помощью автомобилей скорой помощи детской и областной клинической больниц.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Пскове стартовал конкурс юных поэтов В Пскове проводят служебную проверку в отношении сотрудников скорой помощи В Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана299
Обязательное медстрахование предложили отменить310
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии31
Генсек НАТО призвал Россию к ответу323
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение