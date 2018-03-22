В Псковском перинатальном центре впервые появились реанимобили

Два новых реанимобиля, оснащенных современным оборудованием для рожениц и новорожденных поступили в Псковский перинатальный центр.

Машины в Псков уже прибыли и находятся в оперативном управлении областного перинатального центра.

«Мы очень ждали собственные реанимобили. Один предназначен для перевозки новорожденных детей из медицинских учреждений Псковской области в областной центр, а также, при необходимости, за пределы региона. В нем установлены транспортный кювез, дыхательная и другая необходимая аппаратура. Второй — для транспортировки матерей. Это очень нужное приобретение, которое будет помогать оказывать населению качественную оперативную медицинскую помощь. Уже в ближайшее время машины будут введены в эксплуатацию», — рассказал главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

Добавим, что собственные машины скорой помощи появились в Псковском перинатальном центре впервые. До этого момента транспортировка пациентов роддома осуществлялась с помощью автомобилей скорой помощи детской и областной клинической больниц.