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Назначены заместители главы городской администрации
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Назначены заместители главы городской администрации 

АиФ Адыгея 2 часа назад
В рамках повестки дня очередной — 61-й — сессии Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» были рассмотрены кадровые вопросы. Депутаты города дали согласие мэру республиканской столицы на назначения заместителей.
На должности первых заместителей утверждены кандидатуры Сергея Стельмаха (курирует социальный блок) и Аслана Китариева (курирует сферу экономики, вопросы развития предпринимательства и сельского хозяйства).
Заместителями главы администрации назначены Михаил Галушко (вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства), Ольга Казначевская (имущественный блок) и Юрий Томчак (вопросы безопасности, взаимодействия с силовыми структурами и общественными организациями).
Председатель СНД Азмет Джаримок поздравил заместителей с назначением и пожелал обновленной команде успешной, плодотворной работы.
Глава Майкопа Андрей Гетманов поблагодарил депутатский корпус за поддержку кадровых решений. Мэр республиканской столицы также отметил, что в целях оптимизации работы структура городской администрации будет меняться — и призвал депутатов вносить свои рациональные предложения.
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