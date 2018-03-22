В Думе поддержали инициативу о самостоятельной явке призывников за повестками в военкоматы

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Профильный комитет Госдумы по обороне на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым

"Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва", — говорится в пояснительной записке. Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

Законопроект в целом вводит новые правила получения повесток. В частности, сохранив прежний способ их вручения (под роспись), предлагается ввести также новый механизм — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.

При этом устанавливается, что повестки, направленные по почте, «считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма» упомянутым лицам.

В случае, если молодые люди получили повестки после указанных в них дат явки на призывные мероприятия, то они обязаны в течение трех рабочих дней со дня получения повестки самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения повестки.

Полиция не будет искать уклонистов от армии без возбуждения дела

Помимо этого, согласно законопроекту, полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела. Красов напоминает, что в соответствии со статьей 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать за пределы России. «В связи с этим предусмотренная обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную службу, сводится, по своей сути, к установлению их местонахождения и принудительному препровождению к месту проведения мероприятий, связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением», — констатирует депутат.

При этом полномочиями полиции предусмотрено только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся в розыске, или в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. «В этой связи функции органов внутренних дел по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях», — отмечает парламентарий.