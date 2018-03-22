Юлия Ковальчук вышла из декретного отпуска

Юлия Ковальчук , вернувшись из отпуска, который она провела в солнечной Испании , готова свернуть горы. «В голове целый жесткий диск новых идей, так что срочно нужно их воплощать! — говорит звезда. — Краски моря забираю для вдохновения, и вперед! Отпуск просто пролетел, хотя он был нескромно длинным — доченьке нужно было надышаться морским воздухом и напитаться витаминами, а мне соскучиться по работе так, чтобы хотелось свернуть горы».

Напомним, непродолжительный декретный отпуск артистка провела вместе с мужем и дочкой в Испании, куда они улетели на полтора месяца. Певица приняла решение увезти свою трехмесячную дочь из серых московских будней в солнечную Испанию. Звездная семья отдыхала в своих апартаментах недалеко от Барселоны. Там же, где Юлия провела несколько последних месяцев беременности.