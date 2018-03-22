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Юлия Ковальчук вышла из декретного отпуска
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Юлия Ковальчук вышла из декретного отпуска 

7 Дней 2 часа назад
Фото: 7 Дней
Юлия Ковальчук, вернувшись из отпуска, который она провела в солнечной Испании, готова свернуть горы. «В голове целый жесткий диск новых идей, так что срочно нужно их воплощать! — говорит звезда. — Краски моря забираю для вдохновения, и вперед! Отпуск просто пролетел, хотя он был нескромно длинным — доченьке нужно было надышаться морским воздухом и напитаться витаминами, а мне соскучиться по работе так, чтобы хотелось свернуть горы».
Напомним, непродолжительный декретный отпуск артистка провела вместе с мужем и дочкой в Испании, куда они улетели на полтора месяца. Певица приняла решение увезти свою трехмесячную дочь из серых московских будней в солнечную Испанию. Звездная семья отдыхала в своих апартаментах недалеко от Барселоны. Там же, где Юлия провела несколько последних месяцев беременности.
Вернувшись в Москву, артистка рассказала интересный факт об услугах косметологов в Европе. По мнению Ковальчук, лучшие мастера трудятся именно в России. «После долгого пребывания в Европе абсолютно искренне заявляю: наши салоны красоты, спа, мастера маникюров, педикюров — лучшие в мире! — поделилась Юлия. — Так педантично, профессионально, со всеми необходимыми мерами безопасности к работе не относится никто. У меня был опыт похода в самый крутой, как мне сказали, салон красоты на Коста Браве, так мало того, что у них не стерилизуют инструменты, у них не было даже точечного света и ванночек! В общем, милые представители всех профессий, что делают нас красивыми, низкий вам поклон!»
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