Путинская Россия и мечты Запада

Дипломатический кризис, который недавно разгорелся между Россией Великобританией из-за отравления двойного агента, в совершении которого Лондон обвиняет Москву , повлек за собой высылку из британского государства 23 российских дипломатов и встречные меры со стороны России. Намеки западных стран по поводу бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в знак солидарности с британской позицией… Все это свидетельствует о том, что Запад продолжает взаимодействовать с Россией, как во времена холодной войны между западным лагерем и восточным во главе с Советским Союзом.

Этот кризис оказался лишь верхушкой айсберга в фундаментальном конфликте между Западом и Российской Федерацией. Этот многовековый конфликт восходит к царским временам в России, когда Восточная православная церковь противостояла Западу с его католической и протестантской церквями. Запад не осознаёт, что Россия сегодня больше не придерживается коммунистической идеологии. Она стала демократическим многопартийным государством, которое придеживается принципов свободного рынка и либерализма. Западные страны все еще настаивают на том, чтобы проводить реакционную политику в отношении путинской России, не желая оставить в прошлом инструменты времен холодной войны и забыть о мести коммунизму, который представлен в сегодняшней России одной маленькой партией, не имеющей никакого влияния. Переизбрание царя Путина на четвёртый президентский срок поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны, причиной которой могут стать шантаж и провокации в отношении российского лидера, который в своей недавней речи заявил, что Россия стала сильнейшей в мире военной державой.

#Tensions escalate after #Salisbury #ChemicalAttack — #Russia promises to hit back at #UK for sanctions & UK accuses #Moscow of revelling in the attempted #murders. How #wars start. My @PressNewsroom @NZStuff #cartoon #nerveagent #Putin #TheresaMay #Trump pic.twitter.com/MLhv9lohct

— Sharon Murdoch (@domesticanimal) 16 марта 2018 г.

Запад все ещё не осознал, что Дамаск стал своего рода платформой, с которой президент провозгласил создание путинской России, полностью освобождённой от политики и идеологии Советского Союза. Впервые в истории Россия использовала право вето в интересах своих союзников, поскольку в прошлом она делала это, исходя исключительно из соображений собственной национальной безопасности, которая воспринималась сугубо в границах Советского Союза.

Запад также не понял, что Москва использует все стратегические вооружения с целью поддержки своего сирийского союзника и защиты сирийского государства. Не понял он и содержания послания Путина, который заявил о готовности России использовать ядерное оружие в ответ на любое нападение на неё или ее союзников. Тем самым российский президент открыто объявил о том, что национальная безопасность страны сегодня выходит за пределы географии России и включает любую точку на карте мира, которая представляет для неё интерес и где она имеет союзнические отношения. Умышленное провоцирование кризиса вокруг отравления двойного агента разведки со стороны Британии, ее решение о высылке из страны российских дипломатов и западные намёки о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России возвращают нас к 1980 году, когда Запад бойкотировал Олимпийские игры в Москве под предлогом «вторжения» Советского Союза в Афганистан . Это стало лишь очередным звеном в череде конфликтов времён холодной войны между западным и восточным блоками.

Если мы обратимся к ещё более раннему периоду, то увидим, что Советский Союз внёс наибольший вклад в победу союзников над нацистами в ходе Второй мировой войны. Несмотря на сотрудничество между Советским Союзом и Западом в ходе этой войны, когда она закончилась в 1945 году, мир разделился на два лагеря — восточный и западный — и началась холодная война, которая продолжалась до 90-х годов прошлого века. Обратившись к ещё более отдаленному прошлому, мы увидим, что отношения между Католической церковью и Восточной православной церковью, которую защищала царская Россия, были также полны насилия, «горячих» и «холодных» войн. Сирийский кризис — лишь одна из глав этого конфликта, и Россия считает, что Сирия представляет собой «взлетно-посадочную полосу» для Православной Церкви, и, следовательно, защита Сирии сродни защите святыни, однако Запад до сих пор этого не понял.

У Путина есть множество козырных карт, которые он может использовать, чтобы одержать победу над Западом и противостоять его планам, в то время как последний утратил свои преимущества. До сих пор Запад не понял, что придерживается реакционного подхода и утратил статус единственного центра силы, поскольку на сцену вышли новые игроки, которые стремятся к глобальному лидерству и хотят решать, по какой траектории будет двигаться мир в будущем, и Россия в их числе. Эта траектория будет сформирована в соответствии с нормами международного права, этики и принципами гуманизма, и новый миропорядок положит конец шантажу со стороны Запада с его диким капитализмом.

Тот, кто не извлекает уроков из истории, обречен повторять ее ошибки.