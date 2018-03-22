30 фактов о психике, которые заставят задуматься о походе к психиатру

Человеческая психика хранит не меньше загадок, чем глубины космоса, но исследования ученых все же позволяют хотя бы немного приоткрыть завесу тайны.

1. Раньше считалось, что кратковременная память способна хранить не больше 5-9 элементов одновременно. Сегодня ученые настроены ещё более скептически и говорят о 3-4 доступных блоках информации.

2. Сильные эмоции искажают память и создают ложные воспоминания. Это подтвердилось во время опросов очевидцев теракта 11 сентября 2001 года.

3. Если человек боится, что его таланты и способности не будут признаны, он, вопреки здравому смыслу, намеренно их принижает. Таким образом, он сразу ставит себя в положение, из которого трудно оказаться недооцененным.

4. Способность человека к социальным связям определяется «числом Данбара». Как правило, оно составляет максимум от 100 до 230 человек.

5. Исследования психолога Хайди Халворсон доказали, что люди отдают предпочтение вещам «с историей». По мнению психолога, предвзятое мнение и инерция, подкрепленные страхом перемен, — главные причины, почему люди не пытаются что-то менять в своей жизни.

6. Согласно исследованию Кембриджского университета, «нежавно в каокм подякре рпасолоежны бкувы в слвое. Смаое ваонже, это чотбы пеарвя и понесдяля бкува блыи на свиох метсах»

7. Большинство людей в незнакомом месте делает поворот направо. Знание этого факта полезно: если вы не хотите быть в толпе или простоять долго в очереди — смело идите налево или занимайте очередь, которая левее.

8. Исследования, проведенные Кливлендским университетом в 1991 году, показали, что те, кто часто опаздывает, намного больше других нуждаются в опеке окружающих и подвержены повышенной тревожности.

9. В психологии есть такой термин как «фундаментальная ошибка атрибуции» — то есть склонность винить поведение других людей внутренними особенностями личности, а свое поведение — внешними факторами.

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10. Ученые пришли к выводу, что фобии могут быть воспоминаниями, которые передаются из поколения в поколение с помощью ДНК.

11. Психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски в своих исследованиях доказали, что их двух идентичных ситуаций человек выбирает ту, в которой, как ему кажется, потери сводятся к минимуму. Чтобы полностью исключить потери и «порадовать свой мозг», требуется только одно — бездействовать!

12. «Теория 21 дня», в течение которых у человека формируется привычка, была придумана пластическим хирургом Максвеллом Мольцом, но она умозрительна и сейчас опровергнута. Формирование привычки — процесс индивидуальный и может занимать от 18 до 254 дней.

13. Психологические тесты показывают, что большинство людей будут идти вместе с группой и не перечить мнению группы, даже если они считают, что группа не права.

14. Американские ученые провели эксперимент, в котором группа добровольцев 30 дней носила очки, переворачивающие видение мира с ног на голову. Когда волонтеры сняли очки, они ещё 30 дней привыкали к обычному видению мира, а первое время видели мир перевернутым. Это говорит о том, что даже наше восприятие реальности коренится на устоявшейся привычке.

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15. Научные исследования Пентагона доказывают, что человеческий мозг в состоянии беспрерывно воспринимать получаемую информацию (а главное правильно «обрабатывать» ее) всего на протяжении максимум 18 минут. Причем, это касается людей с высокими интеллектуальными способностями.

16. По мнению семейного психотерапевта Роджера С. Гиля, стресс может быть вызван не только проблемами, но и радостными, позитивными моментами в жизни, в том числе и теми, которые человек намеренно «провоцирует». Это значит, что любое изменение «привычного уклада» потенциально может обернуться стрессом

17. Исследование показало, что если поделиться своими целями с другими, шансы на их достижение снижаются, потому что человек теряет мотивацию.

18. Ум человека способен «переписывать» монотонную, скучную речь собеседника, чтобы информация казалась интересной и лучше воспринималась.

19. По оценкам NSF (Национальный научный фонд США ), человеческий мозг производит от 12000 до 50000 мыслей в день.

20. По химическим реакциям романтические чувства неотличимы от обсессивно-компульсивного синдрома.

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21. После выхода в 1998 году фильма «Шоу Трумана» психологи стали говорить об одноименном синдроме. Психологи братья Голд описывают его как разновидность политематического бредового расстройства — сочетание бредовых идей преследования с идеями величия

22. Существует психический феномен, обратный дежавю, и более редкий, под названием жамевю. Он заключается во внезапном ощущении того, что ты сталкиваешься с ситуацией или человеком первый раз, хотя на самом деле они хорошо тебе знакомы. В один ряд с ними можно поставить феномен прескевю — хорошо знакомое многим состояние, когда ты не можешь вспомнить знакомое слово, которое «вертится на языке».

23. Психологические эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой комнате. Это получило название феномена дверного проема.

24. Микропсия — состояние, когда человек воспринимает объекты и предметы существенно меньшего размера, чем они есть в действительности. В общем случае, объект кажется далёким или чрезвычайно близким в то же самое время. Это отклонение также называется синдромом Алисы в Стране чудес.

25. Один из самых эффективных приемов манипуляции — уловка Бенджамина Франклина . Он любил повторять, что тот, кого вы попросили об услуге, с большей вероятностью сделает это еще раз, нежели тот, кого вы к этому обязали.

26. Большинство наших решений формируются в подсознании, так как наш мозг ежесекундно сталкивается с более чем 11 миллионами индивидуальных битов данных.

27. Сегодня ученые уже не сомневаются в том, что в спорте высоких достижений роль психики не менее важна, чем роль физики. Тим Нокс, профессор из Университета Кейптауна , доказал, что мозг имеет подсознательный механизм самосохранения, который запускается, чтобы не дать организму слишком приблизиться к опасным для него пределам. Нокс называет этот механизм «центральным регулятором». По его мнению, усталость является скорее защитной эмоцией, а не отражением физиологического состояния организма.

28. Осознанное копирование внешности и поведенческих черт человека невольно располагает последнего по отношению к подражателю. По словам исследователей, это прибавляет человеку уверенности, льстит его чувству собственного достоинства. В итоге «оригинал» становится зависим от «копии».

29. Окружение способно серьезно влиять на наши решения. Это доказал в 1951 году профессор Питсбургскоро университета, Соломон Эш. Он провел эксперимент, участники которого должны были сравнить длину отрезков разной длины, изображенных на карточках. Выяснилось, что достаточно трех человек, чтобы у испытуемого возник внутренний конфликт, понуждающий его принять точку зрения большинства.

30. Исследования доказали, что ложные воспоминания очень легко создать искусственно. Особенно, если воздействовать сразу на несколько видов восприятия человека (слуховой, зрительный, тактильный).