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Объявлены лауреаты Стокгольмской премии воды
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Объявлены лауреаты Стокгольмской премии воды 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Лауреатами Стокгольмской премии воды за 2018 год стали профессоры Брюс Риттманн (США) и Марк ван Лосдрехт (Нидерланды) за «революционные разработки в области подготовки воды и очистки сточных вод», сообщает ТАСС.
Инновационные исследования Риттманна и ван Лосдрехта привели к созданию нового поколения энергоэкономичных процессов водоочистки, позволяющих эффективно извлекать из сточных вод питательные вещества и прочие химические элементы — как ценные, так и вредные, отметили в Стокгольмском международном институте воды.
Лауреаты получат премию в размере 150 тысяч долларов.
Стокгольмская премия воды вручается с 1990 года за достижения в области сохранения водных ресурсов.
Награждение лауреатов состоится в Стокгольме 29 августа во время Международной недели воды.
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