Объявлены лауреаты Стокгольмской премии воды

Лауреатами Стокгольмской премии воды за 2018 год стали профессоры Брюс Риттманн ( США ) и Марк ван Лосдрехт ( Нидерланды ) за «революционные разработки в области подготовки воды и очистки сточных вод», сообщает ТАСС

Инновационные исследования Риттманна и ван Лосдрехта привели к созданию нового поколения энергоэкономичных процессов водоочистки, позволяющих эффективно извлекать из сточных вод питательные вещества и прочие химические элементы — как ценные, так и вредные, отметили в Стокгольмском международном институте воды.

Лауреаты получат премию в размере 150 тысяч долларов.

Стокгольмская премия воды вручается с 1990 года за достижения в области сохранения водных ресурсов.