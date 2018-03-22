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В Грозном открылся первый в Чечне индустриальный парк
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В Грозном открылся первый в Чечне индустриальный парк 

«Это Кавказ» 2 часа назад
В Заводском районе Грозного состоялось открытие первого в Чечне индустриального парка «Грозненский».
Индустриальный парк рассчитан преимущественно на предприятия сферы строительства и металлургии. Он расположен на площади более 13 гектаров и предусматривает создание более 200 рабочих мест. К площадке подведена инженерная инфраструктура, на ее территории построена дорожная развязка и реконструированы производственные площади, сообщает ИА «Чечня Сегодня».
Как рассказал присутствовавший на открытии глава Минэкономразвития Чечни Абдула Магомадов, два резидента уже занимаются здесь производством бетона и строительного раствора, в течение ближайших трех месяцев на территории парка откроют производство шесть резидентов.
«На последнем заседании правительства ЧР было принято постановление, которое предусматривает строительство дополнительных площадок такого рода. Сейчас мы готовим заявки по созданию индустриальных агропромышленных парков в Курчалоевском районе и в районе аэропорта Грозный. Надеемся, что в последующем индустриальные парки появятся в каждом районе республики», — отметил министр.
По его данным, объем субсидий, привлеченных на завершение строительства парка, составил 145,6 миллиона рублей из федерального бюджета и 10,9 миллиона рублей — из республиканского.
Проект осуществлен в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» и направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона.
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