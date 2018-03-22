В Пензе 21-летний сотрудник автомойки украл у работодателя 21 тыс. руб

Пензе полицейские нашли злоумышленника, укравшего деньги в помещении автомойки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №4 по городу за помощью к полицейским обратился бизнесмен. По его словам, на улице Воронова ночью неизвестные без особых проблем зашли на территории автомойки и из стола украли 21 тысячу рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 21-летнего сотрудника автомойки. Он во всем признался и рассказал, что деньги потратил на личные нужды. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.