Ещё
В Пензе 21-летний сотрудник автомойки украл у работодателя 21 тыс. руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе 21-летний сотрудник автомойки украл у работодателя 21 тыс. руб 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские нашли злоумышленника, укравшего деньги в помещении автомойки.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №4 по городу за помощью к полицейским обратился бизнесмен. По его словам, на улице Воронова ночью неизвестные без особых проблем зашли на территории автомойки и из стола украли 21 тысячу рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 21-летнего сотрудника автомойки. Он во всем признался и рассказал, что деньги потратил на личные нужды. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
PNZdrive: последние новости
В Пензе дороги Октябрьского района чистят 207 дворников и 26 снегоуборочных машин Мэр Пензы поручил повторно очистит и обработать тротуары Жительница Пензы потеряла деньги при покупке автозапчастей в Интернете
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана199
Обязательное медстрахование предложили отменить228
Генсек НАТО призвал Россию к ответу330
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога172
Главная фальсификации на этих выборах53
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение