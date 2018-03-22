В Оренбуржье подвели итоги голосования по городской среде

В 11 городах Оренбургской области проголосовали за дизайн-проекты в рамках «Формирования комфортной городской среды». Итоги голосования в городах нашего региона подвели сегодня.

Оренбуржье вошло в десятку лидеров России по вовлеченности горожан. В рейтинговом голосовании принимали участие города с населением свыше 100 тыс. человек. Жители выбирали по три территории своих городов для благоустройства. Всего на голосование в Оренбургской области выставляли 42 проекта.

В рейтинговом голосовании приняли участие более 230 тыс. человек. Так, в областном центре отдали свои голоса 82 062 оренбуржца, в Орске — 45 860 человек, в Бузулуке — 21 947. Также в пятерке наиболее активных — города Новотроицк Бугуруслан . Хотя изначально на предварительных встречах жители не проявляли особого интереса к проекту.

Ранее мы сообщали о том, что в большинство голосов жители областного центра отдали за реализацию проекта реконструкции набережной Урала — 46 815 голосов.

В Абдулинском городском округе возьмутся за сквер по улице Ленина напротив Дома детства. За его благоустройство проголосовали 2 200 человек. Это будет мемориальный комплекс памяти воинов-интернациолистов. Здесь же установят вечный огонь, памятный постамент и доску почёта.

За восстановление сада имени В. И. Ленина в Бугуруслане проголосовали свыше 11 тысчеловек. Кстати, его трижды начинали реконструировать, но так и не удавалось довести дело до конца. На 3,5 га установят аттракционы и тематические зоны.

Победителем в Бузулуке стал проект парка имени А. С. Пушкина. Решением 13 тыс. бузулучан обустроят набережную Самары , пляжную зону и площадку для размещения цирка. В 2018 году планируется закончить верхнюю площадку парка.

А вот в Орске лидером голосования стал парк Строителей на озере Песчаном. Более 18 тыс. орчан приняли решение о том, что городу нужен современное место отдыха. В парке появятся функциональные зоны, зоны спокойного отдыха, места для занятия спортом, детская площадка и пляж. Именно в этом месте исторически располагался главный городской пляж, поэтому его хотят возродить.

«В Орске была реальная конкуренция между районами», — подчеркнул министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин

Также он подчеркнул, что и сам ездил на свою малую родину голосовать за дизайн-проект. Объяснил это решение тем, что ему понравились далеко не все дворы, построенные в 2017 году.

В Гае продолжат заниматься сквером по улице Орская, а в Медногорске планируют закончить облагораживание Молодежного сквера у кинотеатра Урал. Новотроицк буквально пропитается темой космоса. Там преобразится сквер имени Юрия Гагарина Соль-Илецк обзаведется красивой набережной реки Песчанка, а Сорочинский городской округ получит парк имени 70-летия Великой победы.

«Учитывая опыт прошлого года, особое внимание будет уделяться своевременности выполнения всех работ. Они должны будут завершены до наступления неблагоприятных погодных условий», — добавил министр.

Отметим, что ставшая уже привычной для нас архитектурная сессия на сегодняшний день проходит только в Оренбургской области. Теперь она станет ежегодной, где в течение недели будут рассматривать общественные пространства, приоритетные для жителей городов.