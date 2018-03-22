Основные средства и налогообложение, на что обращает внимание Минфин

Минфин дал инструкцию по оценке и определению срока службы основного средства (ОС) с точки зрения налога на прибыль.

Специалисты министерства напомнили содержание главы 25 НК РФ о том, что к объектам, требующим определения первоначальной стоимости, относятся результаты интеллектуального труда и собственное имущество предприятия, участвующие в его экономической деятельности, стоимость которых превышает 100 000 рублей и списывается при помощи амортизации. При этом срок службы такой собственности должен быть больше года.

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества складывается из затрат, связанных с его покупкой, строительством, транспортировкой и подготовкой к использованию кроме сумм НДС и акцизов. Если ОС — подарок или находка вследствие проведенной инвентаризации, его ценность определяется в соответствии с нормами НК РФ о внереализационных доходах.

При изменении характеристик имущества, в сторону его удорожания или удешевления меняется и его первоначальная стоимость. Финансисты отмечают, переоценка ОС Кодексом не предусмотрена.

Исходя из срока, в течение которого объект ОС может использоваться по назначению, ему присваивается амортизационная группа. Определяет эти показатели имущества налогоплательщик самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию.