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Основные средства и налогообложение, на что обращает внимание Минфин
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Основные средства и налогообложение, на что обращает внимание Минфин 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин дал инструкцию по оценке и определению срока службы основного средства (ОС) с точки зрения налога на прибыль.
Специалисты министерства напомнили содержание главы 25 НК РФ о том, что к объектам, требующим определения первоначальной стоимости, относятся результаты интеллектуального труда и собственное имущество предприятия, участвующие в его экономической деятельности, стоимость которых превышает 100 000 рублей и списывается при помощи амортизации. При этом срок службы такой собственности должен быть больше года.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества складывается из затрат, связанных с его покупкой, строительством, транспортировкой и подготовкой к использованию кроме сумм НДС и акцизов. Если ОС — подарок или находка вследствие проведенной инвентаризации, его ценность определяется в соответствии с нормами НК РФ о внереализационных доходах.
При изменении характеристик имущества, в сторону его удорожания или удешевления меняется и его первоначальная стоимость. Финансисты отмечают, переоценка ОС Кодексом не предусмотрена.
Исходя из срока, в течение которого объект ОС может использоваться по назначению, ему присваивается амортизационная группа. Определяет эти показатели имущества налогоплательщик самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию.
Чиновники подчеркивают, для целей верного исчисления налога на прибыль необходимо соблюдать положения НК РФ об амортизационных группах обязательно учитывая при этом Классификацию ОС, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
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