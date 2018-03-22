В собаку стреляли из арбалета 

Фото из группы «Подслушано в Кольчугино» соцсети «Вконтакте»
Очередной случай, до глубины души возмутивший защитников животных, произошел 20 марта в городе Кольчугино. На прием в местную ветеринарную клинику хозяева принесли дворнягу, навылет пробитую стрелой, толщиной с палец.
Оказалось, что в собаку, которую выпускают на улицу гулять одну, кто-то выстрелил из арбалета. Стрела пробила брюшную полость. В ветеринарной клинике животному сделана операция на кишечнике, который был пробит в нескольких местах.
Увы, но найти извергов, которые не пожалели животное (на этом настаивают зоозащитники), будет очень сложное. Напомним, что за подобные поступки существует уголовная ответственность — в УК РФ есть статья 245 («Жесткое обращение с животными»). Вот только случаи, когда живодеров все-таки наказывают, единичны.