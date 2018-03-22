Ещё
В собаку стреляли из арбалета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В собаку стреляли из арбалета 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано в Кольчугино» соцсети «Вконтакте»
Очередной случай, до глубины души возмутивший защитников животных, произошел 20 марта в городе Кольчугино. На прием в местную ветеринарную клинику хозяева принесли дворнягу, навылет пробитую стрелой, толщиной с палец.
Оказалось, что в собаку, которую выпускают на улицу гулять одну, кто-то выстрелил из арбалета. Стрела пробила брюшную полость. В ветеринарной клинике животному сделана операция на кишечнике, который был пробит в нескольких местах.
Увы, но найти извергов, которые не пожалели животное (на этом настаивают зоозащитники), будет очень сложное. Напомним, что за подобные поступки существует уголовная ответственность — в УК РФ есть статья 245 («Жесткое обращение с животными»). Вот только случаи, когда живодеров все-таки наказывают, единичны.
ТВ-МИГ: последние новости
Первый председатель УИКа потерял свой пост Ушел на лыжах – и не вернулся Долгожданное голубое топливо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана301
Обязательное медстрахование предложили отменить314
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии36
Генсек НАТО призвал Россию к ответу323
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение