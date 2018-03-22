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Пассажир всегда прав. Михаил Морозовский отвечает за комфорт
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Пассажир всегда прав. Михаил Морозовский отвечает за комфорт 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Михаил Морозовский — председатель профсоюзной организации Службы пассажирских сервисов. Его трудовой стаж в этом году достигнет 40 лет. О прошлом и настоящем метро он рассказал «Вечерке».
— На каких должностях вы трудились в метро за время своей продолжительной карьеры?
— Сначала я стал помощником машиниста. В то время людей по этой специальности не хватало, поэтому нас готовили по ускоренной двухнедельной программе. Потом восемь с половиной лет проработал машинистом. Затем трудился и инженером колесного хозяйства в электродепо «Северное», и заместителем начальника отдела ремонта в Службе подвижного состава. Кстати, там я был ответственным за ремонт и обслуживание подвижного состава всего метрополитена. В Службе пассажирских сервисов работаю с 2015 года, когда она и была создана. Я был настроен долго трудиться в метрополитене. Работа здесь приносит мне радость.
— Какую, исходя из вашего опыта, самую необычную вещь забывали пассажиры в столичном метрополитене?
— Когда я работал машинистом, мы находили и холодильники, и ковры. Из последних интересных находок — пассажиры забывали губную гармошку, мультиварку и даже юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов». Около четверти забытых вещей каждый месяц удается вернуть пассажирам.
— Сейчас тема наставничества очень актуальна. Вы являетесь наставником для кого-то?
— Безусловно. Я являюсь наставником для молодых ребят, которые приходят работать в Московский метрополитен. Помогаю им вникнуть в структуру нашей работы, рассказываю о важности дисциплины и организованности. Я строгий, но лояльный наставник.
— Вы регулярно читаете обращения пассажиров. А во внерабочее время подмечаете недочеты?
— У меня есть традиция. Я еду на работу со станции метро «Новые Черемушки», откуда поезда выходят из депо. Когда я работал в Службе подвижного состава, тщательно следил за уборкой салонов. Выходящие составы должны быть чистыми, полы подметены, все схемы наклеены, несанкционированная реклама удалена. Это осталось и по сей день: если я замечаю какие-то недочеты, то сразу сообщаю коллегам. Мы регулярно проверяем жалобы горожан и стараемся максимально быстро устранить все недочеты. Наш принцип — пассажир всегда прав.
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