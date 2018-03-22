Во Владивостоке потребители задолжали ДГК 1,8 млрд рублей за теплоснабжение

"На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке превышает 1,8 миллиарда рублей. Это колоссальная сумма", — приводятся в сообщении слова начальника Владивостокского отделения теплосбыта ДГК Владимира Матвиеца.

По закону компания имеет право отключать должника спустя 20 дней после его официального уведомления. Для оповещения недобросовестных абонентов достаточно телефонного звонка, смс, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения текста предупреждения на квитанции.

Отключить горячую воду ресурсоснабжающая организация может в случае превышения задолженности двух месячных сумм оплаты. Только за февраль энергетики ДГК в Приморье отключили 10 абонентов-должников от горячего водоснабжения. Потребители задолжали компании более 380 тысяч рублей, сумма долга каждого варьируется от 20 до 70 тысяч рублей. «В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией», — отмечают в ДГК.

Должники, которые «прячутся» и не пускают энергетиков для отключения ГВС, обеспечивают себе лишь временную отсрочку — в таком случае компания имеет право подать исковые заявления в суд. После рассмотрения дела к неплательщикам применяются более жесткие меры со стороны судебных приставов — арест имущества, автомобиля, банковских счетов, наложение запрета на выезд заграницу. Кроме того, должникам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.