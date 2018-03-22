В Ханты-Мансийске снизилось количество людей, страдающих наркоманией

По итогам 2017 года в окружной столице отмечается снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» на 41,3% — 196 человек, в 2016 было 334 человека. Также, на 38,5% сократилось количество людей с таким заболеванием, впервые поставленных на диспансерный учет.

Такие данные были озвучены на заседании Антинаркотической комиссии в Ханты-Мансийске

По словам заместителя Главы города Ханты-Мансийска Андрея Шашкова, с 23 февраля указ Президента России сделал антинаркотическую политику частью государственной в сфере обеспечения национальной безопасности. «Работу необходимо усилить. Цели прежние — существенное сокращение незаконного распространения и потребления наркотиков, не допущение втягивания в процесс потребления наркотиков новых лиц», — отметил Андрей Шашков . — Повышение эффективности антинаркотической деятельности — по-прежнему важная задача для всех органов власти и общественных организаций. Ключевое направление в этой работе — профилактика и формирование навыков здорового образа жизни».

По итогам 2017 года в Ханты-Мансийске более 40 тысяч человек занимаются спортом. Окружная столица располагает современной инфраструктурой, включающей в себя 165 спортивных сооружений и 10 культурно-досуговых центров. В сфере культуры созданы 55 клубных формирований различных направлений, в 9 муниципальных организациях дополнительного образования действует 382 объединения, в которых занимается почти 13 тысяч юных горожан от 5 до 18 лет. На базе спортивного комплекса «Дружба» и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва развиваются 29 видов спорта для разных возрастных категорий населения.

Работа по противодействию наркомании, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам в городе ведется активно, посредством СМИ, молодежных и добровольческих организаций, в рамках утвержденного межведомственного плана, который содержит большое количество мероприятий в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения. Так, в 2017 году проведено 227 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе обучающие семинары, кинолектории, практические занятия, тематические классные часы, интерактивные уроки, различные конкурсы и спортивные мероприятия. Охват мероприятиями составил порядка 46 тысяч человек.

Также большое внимание уделяется вовлечению молодежи в трудовые отношения. В прошлом году было сформировано 52 молодежных трудовых отрядов, на временные рабочие места трудоустроено 714 несовершеннолетних. В рамках досуговой деятельности молодежных трудовых отрядов организовано и проведено 75 мероприятий, в том числе лекции направленные на профилактику наркомании в молодежной среде.

Стоит отметить, что по результатам социально-психологического тестирования на раннее выявление потребителей наркотиков, проведенного в 2016 — 2017 учебном году, охват которого составил 100% — употребляющих психоактивных веществ выявлено не было.