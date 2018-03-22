Захарова рассказала об организации учебного процесса в случае ЧП в Волоколамском районе 

В случае выброса газа с полигона твердых бытовых отходов ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья немедленно будут оповещены классные руководители в школах, которые предупредят родителей об отмене занятий, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.
Она отметила, что уроки в школах можно будет сдвинуть на более позднее время, как ранее предложила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, от этого ни первая, ни вторая смена не пострадают. Кроме того, дети смогут остаться дома с родителями.
Помимо этого, по словам Захаровой, в случае проблемных ситуаций школы, в соответствии с законодательством, смогут переносить каникулы. Для экзаменов же существуют резервные дни. В частности, в случае выброса пробный экзамен 24 марта будет перенесен на резервный день.
«В Волоколамском районе 22 школы, 22 детских сада, более 6 тысяч — это те, кто посещает школу, более 2 тысяч — тех, кто посещает дошкольные образовательные учреждения. Если мы говорим о 20 и 21 марта, то 434 ребенка — те, кто по тем или иным причинам не посещал школы и детские сады», — уточнила Захарова, отвечая на вопрос о посещаемости.
Ранее в Волоколамске в больницу обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и недомогание.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.