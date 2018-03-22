Захарова рассказала об организации учебного процесса в случае ЧП в Волоколамском районе

В случае выброса газа с полигона твердых бытовых отходов ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья немедленно будут оповещены классные руководители в школах, которые предупредят родителей об отмене занятий, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова

Она отметила, что уроки в школах можно будет сдвинуть на более позднее время, как ранее предложила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова , от этого ни первая, ни вторая смена не пострадают. Кроме того, дети смогут остаться дома с родителями.

Помимо этого, по словам Захаровой, в случае проблемных ситуаций школы, в соответствии с законодательством, смогут переносить каникулы. Для экзаменов же существуют резервные дни. В частности, в случае выброса пробный экзамен 24 марта будет перенесен на резервный день.

«В Волоколамском районе 22 школы, 22 детских сада, более 6 тысяч — это те, кто посещает школу, более 2 тысяч — тех, кто посещает дошкольные образовательные учреждения. Если мы говорим о 20 и 21 марта, то 434 ребенка — те, кто по тем или иным причинам не посещал школы и детские сады», — уточнила Захарова, отвечая на вопрос о посещаемости.

Ранее в Волоколамске в больницу обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и недомогание.