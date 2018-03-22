Проблемы с полигонами ТБО в Серпуховском районе решат за три года

Проблемы с полигонами твердых бытовых отходов в Серпуховском районе будут полностью решены через три года. Такие сроки обозначил министр экологии Александр Коган на заседании Совета депутатов города. Также на встрече обсудили судьбу действующего полигона «Лесная» и программу рекультивации закрытого, но доставляющего немало хлопот местным жителям полигона ТБО «Сьяново‐1».

«В деревенском туалете тоже экология чистая, все стабильно. Но никто же не хочет жить в деревенском туалете», — с таких слов началось внеочередное заседание депутатского корпуса Серпухова . Чиновники и депутаты встретились обсудить непростую ситуацию на полигонах твердых бытовых отходов Серпуховского района. На территории расположено четыре полигона, три из них закрыты, но все равно доставляют много хлопот жителям, в частности полигон ТБО «Сьяново». Да и устаревшие технологии эксплуатации действующего полигона имеют серьезные негативные последствия.

Свозился мусор, прикатывался грунтом — в лучшем случае. Большими катками закатывался и втаптывался в грунт. Скапливалось огромное количество отходов, которые на сегодняшний день дают серьезные биохимические реакции

— Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области

Миллионы тонн скопившихся отходов, отравляющих воздух на сотни метров, заставили задуматься о новой системе обращения с мусором, экологически чистой и безопасной для людей. В Европе эта схема давно отработана.

Приезжаем в Вену , там стоит завод. И в 350-ти метрах от этого завода — первая городская больница Вены

— Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

К 2021 году такая система заработает и в Подмосковье. Уже сейчас строятся первые перерабатывающие заводы в Наро-Фоминске

Воскресенске . В Министерстве экологии гарантируют: предприятия абсолютно безопасны. Да и проблемы с полигонами наконец закончатся. А пока полным ходом идет разработка систем дегазации полигона ТБО «Лесная», к процессу подключились австрийцы.

Задача такая, что создается компрессорная станция разжижения в теле полигона. И 90% всех газов, пока полигон не герметично закрыт, войдут в эти скважины

ООО «Экоком»

Благодаря системе дегазации, свалочный газ больше не выйдет за пределы полигона, а следовательно, и едкий отравляющий запах останется внутри. Поэтому состояние воздуха в населенных пунктах нормализуется. Полностью эта схема заработает через десять недель, то есть лета и высоких температур жителям Серпухова можно не бояться. Очистные сооружения поставят к концу года, а это значит, что проблема фильтрата, попадающего в почву и сточные воды, будет решена.

До 15 апреля будут установлены камеры, будут подключены к системе «Безопасный регион». И мы будем знать информацию обо всех машинах, которые туда приезжают, об объемах мусора. И будем информировать всех, у нас секретов никаких не будет))

— Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

А через полтора года полностью рекультивируют и полигон «Съяново». После этого почва там станет абсолютно безвредной. К слову, полигоны имеют инвестпрограмму, и все работы произведут за счет собственника.

Деньги, предусмотренные изменением в программу областную, приняты, в ближайшее время будут перечислены в бюджет Серпуховского района, который объявит конкурс, выберет проектную организацию, и та приступит к проектированию рекультивации «Сьяново». Очень надеемся, что работы будут выполнены быстро, качественно и в срок

— Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

В свою очередь Дмитрий Жариков , глава городского округа Серпухов, подчеркнул, что «сегодняшняя встреча — это наш первый результат совместной работы с правительством Московской области », и пообещал, что конструктивный диалог обязательно будет продолжен.

Формат следующей встречи уже определен. В ближайшее время глава города Дмитрий Жариков и министр экологии и природопользования региона Александр Коган встретятся с жителями города, чтобы ответить на все связанные с экологической ситуацией вопросы.