Ещё
Как устроена дорога для электропоезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как устроена дорога для электропоезда 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ежедневно по сотням километров путей метрополитена движутся поезда, перевозя пассажиров. О рельсах и том, как их прокладывают, узнал корреспондент «Вечерки».
В этом деле не бывает мелочей. Пути в метрополитене детально проработаны. Их устройство схоже с наземными аналогами. Железная дорога в метро состоит из нижнего и верхнего строения. Если у наземных «коллег» нижним слоем служат мосты и путепроводы, то в тоннеле метрополитена это жесткое основание в лотке тоннеля.
— К верхнему строению пути относят балластный слой или путевой бетон, — рассказывает инженер Сергей Морозов. — А также рельсы, их скрепления и стрелочные переводы. Если говорить более простым языком, верхнее строение — то, по чему едут поезда.
В тоннелях и на станциях пути имеют разное строение. В метро используют рельсы типа P65 или P50, на парковых путях прокладывают рельсы типа P43. В тоннелях их устанавливают на деревянные шпалы, которые утоплены в путевой бетон. В центральной части пути есть специальный водоотводный лоток, ширина которого чуть меньше метра. Сами шпалы выполнены из сосны, их обрабатывают специальным антисептиком — креозотом. После этого они становятся непривлекательными для древоточцев и насекомых.
На станциях пути опираются на короткие деревянные опоры, между которыми также предусмотрен лоток. В данном случае он придуман не только для слива воды. Если человек попал в беду и упал на рельсы, то в лотке он может укрыться от прибывающего поезда. В таком случае необходимо лечь лицом вниз, вытянуться и не двигаться до прибытия помощи.
Вечерняя Москва: последние новости
ФСБ не считает переписку россиян тайной МВД: Автоматическое продление водительских прав не может быть реализовано Народный календарь. 22 марта. Прилетели сороки, пришли Сорок Сороков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана305
Обязательное медстрахование предложили отменить317
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии36
Генсек НАТО призвал Россию к ответу324
Мэй может остаться без поддержки19
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение