Как устроена дорога для электропоезда

Ежедневно по сотням километров путей метрополитена движутся поезда, перевозя пассажиров. О рельсах и том, как их прокладывают, узнал корреспондент «Вечерки».

В этом деле не бывает мелочей. Пути в метрополитене детально проработаны. Их устройство схоже с наземными аналогами. Железная дорога в метро состоит из нижнего и верхнего строения. Если у наземных «коллег» нижним слоем служат мосты и путепроводы, то в тоннеле метрополитена это жесткое основание в лотке тоннеля.

— К верхнему строению пути относят балластный слой или путевой бетон, — рассказывает инженер Сергей Морозов . — А также рельсы, их скрепления и стрелочные переводы. Если говорить более простым языком, верхнее строение — то, по чему едут поезда.

В тоннелях и на станциях пути имеют разное строение. В метро используют рельсы типа P65 или P50, на парковых путях прокладывают рельсы типа P43. В тоннелях их устанавливают на деревянные шпалы, которые утоплены в путевой бетон. В центральной части пути есть специальный водоотводный лоток, ширина которого чуть меньше метра. Сами шпалы выполнены из сосны, их обрабатывают специальным антисептиком — креозотом. После этого они становятся непривлекательными для древоточцев и насекомых.

На станциях пути опираются на короткие деревянные опоры, между которыми также предусмотрен лоток. В данном случае он придуман не только для слива воды. Если человек попал в беду и упал на рельсы, то в лотке он может укрыться от прибывающего поезда. В таком случае необходимо лечь лицом вниз, вытянуться и не двигаться до прибытия помощи.