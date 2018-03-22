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С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС
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С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
С 1 июля в России вступают в силу новые требования из закона Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Они касаются хранения данных абонентов и использования интернета. С этого момента операторы будут обязаны хранить аудиозаписи телефонных разговоров и СМС.
Требования будут вводить постепеннно, так как, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, сейчас в России нет достаточной технической базы для хранения всего массива данных по «пакету Яровой». Закупить необходимое оборудование для обработки и хранения такого огромного количества данных, которые будут собираться по всей стране, «одномоментно» невозможно. «Конечно, лучше сделать так, чтобы эти требования были введены тогда, когда мы сами сможем производить хотя бы часть этого оборудования», — добавил вице-премьер.
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