В Дорогомилово на встрече с главой управы обсудили весеннее благоустройство и ресурсосбережение

В Дорогомилово состоявшаяся в среду, 21 марта, встреча с главой управы была посвящена обсуждению двух тем: приведению в порядок территории района в весенний период, а также реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.

Как сообщил зам. главы управы Дорогомилово по вопросам ЖКХ и строительства Эльдар Нахаев, с 1 по 30 апреля состоится месячник по уборке и благоустройству территории района. Кроме того 14 и 21 апреля будут организованы массовые общегородские субботники. В районе выбрано два места для их проведения — сквер рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва» и сквер Янка Купала. Весь необходимый инвентарь участникам субботников предоставят на месте.

Также в весенний период будут проведены работы по восстановлению газонов, ремонту и покраске ограждений. Запланирована промывка фасадов 14 жилых домов.

По итогам голосования на портале электронных референдумов «Активный гражданин» весной этого года в Дорогомилово высадят деревья и кустарники на Кутузовском проспекте, Киевской улице и в Резервном проезде.

С середины апреля также начнутся работы по благоустройству дворовых территорий и скверов. Один из них расположен на Студенческой улице, а другой находится за зданием музея-панорамы «Бородинская битва».

По второму вопросу с докладом выступил директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» Харис Минажетдинов. Он рассказал, что мероприятия по ресурсосбережению подразумевают, прежде всего, сокращение расходов на тепло, электричество, воду, но не за счет снижения качества поставляемых населению услуг, а путем модернизации существующих технологий. К существенной экономии приводит установка многотарифных счетчиков и энергосберегающих светильников.

Заметно снижаются потери тепла после установки в домах пластиковых окон. Демонтаж старых оконных деревянных рам производится в рамках капремонта, сообщил Харис Саярович.