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Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации
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Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации
ИА Синьхуа: последние новости
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