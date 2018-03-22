Госдума: В завышенной стоимости проезда по М-11 виноваты французы

Стоимость проезда по скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы Санкт-Петербург около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. По словам главы «Автодора» Сергея Кельбаха, эта сумма примерно равна стоимости плацкартного билета на поезд Москва-Петербург.

Германии, «Дорога строится вместе с французским инвестором. Есть наша доля, государственная в финансировании, французская доля чуть больше. Цену проезда определяют французы. Однако стоимость проезда надо сравнивать не с билетом на поезд, — почему тогда не с полетом на реактивном самолете? — а со стоимостью проезда по таким же дорогам в Европе — Италии Словении . И в перерасчете с евро получается, что у нас она завышена в три-пять раз. У инвесторов хотелки больше — отбить побыстрее. От жадности назначить такую цену, что люди не будут пользоваться, и прибыль придет позднее, чем могла бы при нормальной, приемлемой цене. Состоятельные люди могут себе позволить проехать от Москвы до Питера за две тысячи рублей. Но обычный обыватель сто раз подумает», — заметил он.

Парламентарий выразил недоумение по поводу того, что стоимость проезда определяют иностранцы.

«Если там есть наша доля, пусть и меньше половины, почему карт-бланш отдан западному инвестору? Имеет место неадекватность и несправедливость назначения тарифов? Надежды чиновников, что платные трассы позволят нам построить дорожную сеть, наивны. Во всем мире платные трассы составляют очень маленький процент. Они погоды не делают», — возмутился он.

По словам депутата, государство должно гражданам гораздо больше, чем они ему.

«Мы, автомобилисты, платим государству огромные налоги. Начиная от налога на транспортное средство, заканчивая акцизом на топливо, очень высоким для нефтедобывающей страны. Мы наши дороги давным-давно оплатили. А не хватает еще около миллиона километров. Если Китай к 2010-2011 годам полностью построил дорожную сеть — у них только скоростных трасс 50 тыс. км, а у нас федеральных трасс всего 50 тыс. А скоростной нет ни одной», — подчеркнул собеседник НСН.