Депутат Госдумы раскритиковал стоимость проезда по трассе М-11

Вячеслав Лысаков. Стоимость проезда по скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы Санкт-Петербург завышена в три-пять раз по сравнению с ее европейскими аналогами. Об этом заявил депутат Госдумы

По его словам, дорога строится вместе с французским инвестором, который определяет цену и хочет «побыстрее отбить» вложенные средства. «От жадности назначить такую цену, что люди не будут пользоваться, и прибыль придет позднее, чем могла бы при нормальной, приемлемой цене. Состоятельные люди могут себе позволить проехать от Москвы до Питера за две тысячи рублей. Но обычный обыватель сто раз подумает», — заявил Лысаков в беседе с НСН.

Парламентарий также отметил, что государство должно гражданам гораздо больше, чем они ему. «Мы, автомобилисты, платим государству огромные налоги. Начиная от налога на транспортное средство, заканчивая акцизом на топливо, очень высоким для нефтедобывающей страны. Мы наши дороги давным-давно оплатили. А не хватает еще около миллиона километров», — подчеркнул депутат.

Ранее глава «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой платной трассе М-11 обойдется водителям легковушек примерно в две тысячи рублей.

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