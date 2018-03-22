Прокуратура подала в суд на администрацию Архангельска из-за концессии «Водоканала»

Прокурор Архангельска обратился в суд с требованием признать решение о согласовании концессионного соглашения с омским ООО «РВК-Центр», принятое на февральской сессии Архангельской городской думы, недействительным. Об этом в своём письме депутату областного собрания Александру Новикову сообщил заместитель прокурора области Сергей Акулич (письмо имеется в распоряжении редакции).

Акулич подтвердил, что прокуратура области полностью поддерживает мнение своих городских коллег и считает сделку рискованной для населения города Архангельска, которая может привести к срыву водоснабжения.

— При заключении представленного проекта концессионного соглашения с ООО «РВК-Центр» возможно наступление негативных последствий для населения в сфере обеспечения водоснабжением и для бюджета Архангельска, — говорится в письме заместителя прокурора области.

При этом особо отмечается, что депутаты городской думы были заблаговременно предупреждены о высоких рисках заключения концессионного соглашения в предлагаемом виде. Но, несмотря на предупреждения, народные избранники одобрили предложенный вариант концессионного соглашения, чем, по мнению прокуратуры, превысили свои полномочия

На февральской сессии Архангельской городской Думы депутаты после бурного обсуждения одобрили концессионное соглашение, по которому системы водоснабжения и водоотведения города передаются в руки омского ООО «РВК-Центр», входящего в состав холдинга «Росводоканал». Однако накануне сессии прокуратура Архангельска предупредила депутатов о незаконности принимаемого решения, а также о высоких рисках, которые несёт передача стратегического имущества в руки компании с оффшорными корнями.

В частности, прокурора города не устроило то, что в случае расторжения концессионного соглашения из городского бюджета в пользу концессионера должны быть выплачены значительные суммы, которые могут достигать миллиардов рублей. Кроме этого, сомнения вызвала и способность ООО «РВК-Центр» реализовать заявленные проекты.

Это связано с тем, что организация фактически не ведёт деятельности, её уставный капитал составляет всего 100 тысяч рублей, а убыток за последние 3 года превысил 25 миллионов рублей. В то же время «РВК-Центр» обещает вложить в развитие инфраструктуры «Водоканала» почти 13 миллиардов рублей. Получит же за 49 лет концессии ООО «РВК-Центр» от потребителей более 210 миллиардов рублей.

— Это концессионное соглашение составлено таким образом, что интересы города и горожан никак не защищены перед олигархами из «Росводоканала». Фактически стратегическое предприятие, от которого зависит жизнь сотен тысяч горожан, отдали в пользование компании, находящейся в собственности иностранных юридических лиц. Это является предательством национальных интересов страны, поэтому я надеюсь, что суд поддержит иск прокуратуры и не позволит передать стратегические объекты компании с оффшорными корнями, — прокомментировал ситуацию 29.ru депутат областного собрания Александр Новиков.

Первое основное заседание суда по рассмотрению иска прокурора города состоится 30 марта.