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В Губкине был дан старт конкурсу социальных проектов «Сделаем вместе!»
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В Губкине был дан старт конкурсу социальных проектов «Сделаем вместе!» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В 2018 году на поддержку полезных городу проектов компания направит 1,5 млн рублей, а общий размер грантового фонда конкурса, проводимого в четырех городах присутствия Металлоинвеста превысил 6 миллионов рублей.
Конкурс «Сделаем вместе!» призван реализовать наиболее значимые проекты и инициативы горожан, решать актуальные социальные проблемы и создавать условия для того, чтобы активные граждане смогли реализовать свои идеи. Традиционно в фокусе внимания: образование, культура, детское творчество, спорт и здоровый образ жизни, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социально-незащищенных категорий граждан.
«Будущие участники нового конкурса программы «Сделаем вместе!», вы носители бесценных идей, которые воплотившись, способны ощутимо преображать окружающую социальную действительность, — обратилась Екатерина Савельева, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» к собравшимся в ЦКР «Форум» представителям общественности: работникам сферы образования, культуры, спорта и другим, небезразличным к судьбе родной территории губкинцам. — Конкурс «Сделаем вместе!» обладает высоким созидательным потенциалом. Но реализовать его невозможно без команды. Я благодарю всех наших партнёров, экспертов, администрацию города и каждого участника, который готов участвовать и побеждать».
«Программа «Сделаем вместе!» нашла живой отклик у жителей нашего города, заслужила признание и очень тёплое отношение, — прокомментировал Леонид Альяных, директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК». — «Делать вместе» наш замечательный город еще более комфортным и красивым могут как коллективы, так и физические лица, взрослые и дети, творческие люди и рабочая молодежь. И очень здорово, что единомышленников с каждым годом становится всё больше! Учитывая такую позитивную динамику, и было принято решение увеличить объем грантового фонда конкурса. Я желаю участникам нового конкурса успехов, новых идей, творческого подхода, а самое главное, получать радость от результата работы над проектами».
Всего за два года действия программы «Сделаем вместе!» в городах присутствия Металлоинвеста было реализовано более 100 социально значимых проектов, 20 из них в Губкине. И каждая из идей призванных преобразовать социальную действительность уже приносит реальную пользу жителям Губкина и района.
Благодаря реализации проектов 2017 года здесь, на базе подросткового клуба создана литературная студия «Творчество юных»; старшеклассники 11 школы в составе школьной бригады экологического движения заботятся о чистоте родного края; во дворце спорта «Кристалл» созданы прекрасные возможности для семейных занятий хоккеем и фигурным катанием; юные губкинские журналисты осваивают азы профессии; ученики пятого лицея проводят занятия на новой учебно-развивающей площадке; в детско-юношеской спортивной школе №3 готовят будущих звёзд отечественного футбола; в Троицкой школе появился развивающий STEM-центр для девочек; жители села Мелавое обустроили первую в селе современную, яркую и безопасную детскую игровую площадку, которой так не хватало здесь прежде; ещё одна спортивно-игровая площадка, благодаря участию в конкурсе «Сделаем вместе!», появилась в селе Вислая Дубрава; в ЦКР «Форум» оборудована яркая и креативная молодёжная коворкинг-студия «Школа общения», где создана отличная атмосфера для творчества и полезного времяпрепровождения.
«Я уверена, что программа «Сделаем вместе!» одно из слагаемых успеха социального развития нашей территории, — поделилась уверенностью Светлана Жирякова, заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию. И тот факт, что 16 марта Губкин получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свидетельствует о том, что позитивные перемены происходят, они заметны и значимы. Участвуя в программе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» со своими идеями и проектами, мы тоже создаём их, и будем создавать. Вместе!»
Старт конкурса 2018 года позволит небезразличным к судьбе родной территории губкинцам внести свой вклад в это созидательное дело. Для получения гранта необходимо подготовить социально-значимый проект, подать заявку на конкурс и выиграть.
Приём заявок пройдет с 26 марта по 16 апреля на городском интернет-портале vmeste.gubkin.city. Здесь можно ознакомиться с информацией о программе «Сделаем вместе!» и в режиме онлайн следить за ходом реализации проектов. Подведение итогов конкурса состоится в начале мая. Воплотить в жизнь заявленные проекты победители должны до конца 2018 года.
Максимальная сумма гранта для инициативных граждан (групп) — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей. При этом для последних есть дополнительное условие: не менее 25 процентов от суммы гранта должен составлять вклад конкурсанта (собственный или за счёт привлечённых средств).
Аналогичные презентации конкурса общегородского грантового конкурса социальных проектов «Сделаем вместе!» 2018 года года в эти дни состоялись в Старом Осколе, Железногорске и Новотроицке, — городах, где расположены предприятия компании «Металлоинвест» ОЭМК, Михайловский ГОК и Уральская Сталь.
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