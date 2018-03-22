В инвестпроекты и ремонты «ПМУ» направит 650 млн рублей

Филиал «ПМУ» АО « ОХК «УРАЛХИМ» Перми в 2018 году направит основные усилия на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках, на экономию природных ресурсов, а также на адаптацию существующего производства под нужды потребителя. Для достижения этих целей предусмотрено 654 млн рублей с НДС, что на 9,5% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году завершатся два инвестпроекта, начатых в 2015 году. Кроме того, пройдёт работа по проектированию технического перевооружения системы очистки СО2 и АХУ агрегата аммиака. Реализация этого инвестпроекта запланирована на капитальный ремонт 2020 года. Эффектом станет рост среднегодовой производительности агрегата аммиака с 1725 до 1764 тонн в сутки.

Проект по производству на «ПМУ» микроприллированного карбамида также завершится в 2018 году. В этом году начнутся работы по проекту «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тысяч тонн в год». Его реализация позволит при необходимости паковать в большие мешки весь производимый объём продукта.

Кроме того, на «ПМУ» продолжается работа над проектом модернизации агрегата карбамида с увеличением мощности до 2700 тонн в сутки.