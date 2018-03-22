В инвестпроекты и ремонты «ПМУ» направит 650 млн рублей 

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми в 2018 году направит основные усилия на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках, на экономию природных ресурсов, а также на адаптацию существующего производства под нужды потребителя. Для достижения этих целей предусмотрено 654 млн рублей с НДС, что на 9,5% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году завершатся два инвестпроекта, начатых в 2015 году. Кроме того, пройдёт работа по проектированию технического перевооружения системы очистки СО2 и АХУ агрегата аммиака. Реализация этого инвестпроекта запланирована на капитальный ремонт 2020 года. Эффектом станет рост среднегодовой производительности агрегата аммиака с 1725 до 1764 тонн в сутки.
Проект по производству на «ПМУ» микроприллированного карбамида также завершится в 2018 году. В этом году начнутся работы по проекту «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тысяч тонн в год». Его реализация позволит при необходимости паковать в большие мешки весь производимый объём продукта.
Кроме того, на «ПМУ» продолжается работа над проектом модернизации агрегата карбамида с увеличением мощности до 2700 тонн в сутки.
«Программа развития «ПМУ» имеет различные направления и цели. Мы уже добились хороших результатов в увеличении мощностей по производству аммиака и продолжаем эту работу. Работаем и с самим продуктом: в 2018 году будет реализован проект по выпуску микроприллированного карбамида, который интересен потребителю не только как основа для сложных удобрений. Спектр его применения широк: от разнообразных химических производств до фармакологии и пищевой промышленности», — рассказал директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в городе Перми Алексей Аверьянов.