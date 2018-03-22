Испытано на себе, или как топ-менеджеры «Билайн» работают в офисах продаж

Проводить «День Клиента» на регулярной основе стало традицией в компании. В этот день в офисы продаж «Билайн» в качестве консультантов на работу выходят руководители. Предварительно каждый участник проекта проходит специализированное обучение, по итогам которого он может выполнять все обязанности сотрудника офиса продаж — встречать наших клиентов, консультировать по параметрам тарифных планов, рассказывать про новые услуги и разбираться в широком ассортименте смартфонов.

Казани «День Клиента» прошел в офисе «Билайн», расположенном по адресу ул. Баумана, д.49. Это один из обновленных офисов компании, в котором можно не только подключить или изменить тариф, приобрести на привлекательных условиях смартфон с набором аксессуаров, но и оплатить кредит, перевести деньги на счет или карту, оплатить штрафы ГИБДД

В качестве консультанта посетителей офиса в этот день встречал территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин, помогая клиентам подбирать наиболее выгодные тарифы, рассказывая о действующих акциях на оборудование.

Многие посетители офиса интересовались подключением к тарифным планам «ВСЁмоё!», в которых можно менять минуты и смс на интернет и наоборот, подстроив тариф под свои предпочтения. Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов минут, мобильного интернета и смс в рамках выбранного тарифного плана.

«Никакие автоматизированные сервисы сбора обратной связи не заменят личного общения с главным составляющим нашего бизнеса — Клиентом. Опыт прямого общения с Клиентом помогает в разработке и улучшении продуктов компании, — рассказал директор Казанского кластера Ильгиз Гибадуллин. — Отмечу, что мы работаем в салонах продаж не только один раз в год, в День клиента. Мы ценим общение с нашими абонентами. И любая обратная связь воспринимается как важный инструмент для дальнейшей работы и совершенствования нашего сервиса».

В ходе проекта «День Клиента» руководители компании могут взглянуть на офисы продаж, продукты и услуги под новым углом, и на основании собственных наблюдений предложить интересные решения по улучшениям и повышению качества сервиса. Вся собранная информация поступает в Блок по Клиентскому опыту, превращаясь в реальные изменения. Так обратная связь от посетителей офисов продаж непосредственно лицам, принимающим решения, служит прочной основой для создания новых продуктов и совершенствованию сервисов для наших абонентов.

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

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