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Власти Подмосковья пообещали сохранить лимит по завозу мусора на новой свалке «Ядрово»
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Власти Подмосковья пообещали сохранить лимит по завозу мусора на новой свалке «Ядрово» 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Экология и жизнь
ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Власти Московской области сохранили установленный на старой части волоколамского мусорного полигона «Ядрово» лимит по ввозу отходов и на новой карте свалки. Об этом сообщил журналистам в субботу зампред правительства региона, специальный представитель губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков.
Старую часть (карта) «Ядрово» закроют 13-14 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется на 14 апреля и проработает как минимум до 2030 года.
"Мы исходим из того, что действующее на старой части полигона ограничение в 80 машин будет выполняться и после открытия новой карты [части полигона], то есть больше 80 автомобилей даже на новую карту после 14 апреля приезжать не будет", — сказал он, пояснив, что теперь мусор, ранее свозившийся на «Ядрово», перенаправлен на оставшиеся полигоны в регионе, которые работают в соответствии с действующими лицензиями.
По словам Чупракова, новая карта полигона «Ядрово» уже готова — это современный полигон, который до открытия должен пройти две экспертизы. «Это не та свалка, которая сейчас работает и источает неприятный запах, который образуется в результате выхода свалочного газа. И важно, что он выполнен в соответствии со всеми требованиями», — добавил он, уточнив, что в основные требования входят установка специальной пленки, препятствующей проникновение фильтрата в почву, а также установка системы по централизованному сбору фильтрата.
Кроме того, оператор полигона предусмотрит в проекте новой карты «Ядрово» и систему активной дегазации, аналогичную той, которая в скором времени монтируют на старом теле полигона. «Это современный объект с учетом требований по сбору, очистке фильтрата, по активной дегазации, в результате чего эксплуатация этого объекта не будет источать такой неприятный запах», — отметил Чупраков.
Ситуация с «Ядрово»
По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение следующих трех дней 11 детей были госпитализированы для общеклинического обследования, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово». К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.
Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблему с неприятным запахом с «Ядрово» до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.
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