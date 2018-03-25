Мусорный бунт в Подмосковье: «Это наш последний шанс отстоять свое право на свежий воздух»

К массовому протесту в Волоколамске в воскресенье, 25 марта, присоединилась Коломна . Более 200 человек перекрыли трассу к полигону «Воловичи», который тоже в последние месяцы источает едкие запахи.

Жители Коломны и близлежащих поселков боятся повторения ситуации в Волоколамске, где 21 марта более 50 детей обратились с симптомами отравления в местные больницы. Сейчас они все выписаны, но волна протеста не утихает — она перекинулась и на другие подмосковные города.

Что происходит сейчас в Коломне, Business FM рассказала жительница города Анна Сапрыкина:

— В поселке Первомайском люди вышли. Они ходят по пешеходному переходу, преграждая дорогу мусоровозам. На место приехал заместитель мэра. Знаю, что приехали сотрудники полиции — сначала один экипаж, потом целый автобус. По последней информации, около 200 человек сейчас собралось, может быть, больше, потому что из Коломны многие люди тоже выдвигаются в эту сторону.

— То есть, по сути, Волоколамск стал таким катализатором и для вас, и для всех остальных?

— Это последняя капля. И Волоколамск, и Клин , и то же самое «Кучино», и та же самая наша Коломна. Ведь жители городов, где эта проблема остро стоит, не сидели на месте. Они обращались, писали, проходили митинги. Пока дети не отравились в Волоколамске, никому до этого абсолютно не было дела. Мы поняли, что это, наверное, наш последний шанс отстоять свое право на свежий воздух.

Волоколамск также снова выходит на массовые акции протеста. Требования все те же — закрыть мусорный полигон «Ядрово». Субботние пикеты на центральной площади города и у самой свалки собрали, по разным данным, от двух до трех тысяч человек. Людям становится плохо от вони, говорит житель Волоколамска Павел Цветков

Павел Цветков житель Волоколамска «Половина моих друзей вчера полночи просидела в ЦРБ, потому что вчера опять был выброс. Это ребята, которые дежурят, перекрывают. В городе, в самых низких точках, опять стояла безумная вонь. За 20 минут проходит примерно десять машин. Это начинается с самого утра. Пока все эти митинги не начались, пока люди отсыпаются, начиная с 5-6 утра за 20 минут проходит десять машин на территорию полигона, и большинство машин едут не просто, допустим, грузовой шести-восьмитонник, а с прицепами, длинные трейлеры. Там хотят каким-то образом делать еще дополнительный полигон, хотят каким-то образом уравнять выбросы, какие-то трубы туда забить, чтобы это все потихонечку уходило. Сжигать? Там же настоящий газ. Ездит машина с какими-то химикатами, опрыскивает в городе. Но мы почитали, что это еще хуже. Одну химию поменяли на другую химию. Где-то в районе полвторого в городе вообще вдохнуть нечем. Взрослые мужики, полуамбалы, сине-зеленые поехали в ЦРБ, потому что начало опять тошнить, головокружение. А в нашем волоколамском ЦРБ сотрудники по секрету сказали, что им пригрозили лишением мест, если они что-то будут писать по поводу отравлений».

Между тем в Волоколамске на полигоне «Ядрово» зафиксировали превышение предельно допустимой нормы выброса свалочного газа в семь раз. Об этом заявил зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой горожан. Это превышение — тревожный звонок, считает медицинский блогер, врач-токсиколог, научный редактор журнала «Российские аптеки» Алексей Водовозов

Алексей Водовозов медицинский блогер, врач-токсиколог, научный редактор журнала «Российские аптеки» «Превышение ПДК даже в семь раз, даже в десять раз — это, конечно, плохо: это показатель того, что, возможно, произошел выброс. Это как бы руководство к действию, что нужно принять меры и прекратить этот выброс, провести какие-то работы и так далее. Это сигнал о том, что нужно что-то делать, а не о том, что нужно паниковать. Понятно, что из-за сероводорода и различных меркаптанов запах не самый лучший. Органолептически это, конечно, переносится очень тяжело, но, по крайней мере, пока что говорить о том, что дозы сколь-нибудь близки к токсическим, оснований нет. Здоровью людей все-таки очевидной угрозы не видно. Это свидетельство того, что необходимо принимать меры, потому что дальше концентрация может нарастать».

Ранее в Волоколамском районе создали группу общественного контроля за полигоном. В нее вошла ставшая уже интернет-знаменитостью десятилетняя девочка Таня — та самая, в розовой шапочке, из видео с губернатором Подмосковья. Когда Андрей Воробьев давал обещания участникам протеста, она пробралась к нему, сердито показала на губернатора пальцем, после чего красноречиво провела себе по горлу. В сети это назвали «жестом смерти».

Губернатор девочку не заметил, но зато ее заметили пользователи: Таня уже несколько дней как символ протеста. Ее помещают на лозунги, создают с ней мемы, чтобы привлечь внимание к проблеме свалок. Она участвует во всех пикетах и раздает интервью журналистам — говорит, «лучше пусть прославится „Ядрово“, а не я».

О похожей ситуации с полигонами Business FM также рассказывали жители Серпухова и Клина: там резко выросло число мусоровозов на подъездах к свалкам. По словам собеседников, местные полигоны — «Лесная» и «Алексинский карьер» — уже перегружены и оттуда невыносимый идет запах. В школах отказались от занятий на улице, в детских садах стоят установки, обеззараживающие воздух, говорит житель Клина Алексей:

Алексей житель Клина «Я всегда, абсолютно всегда вижу на дороге мусоровозы, их очень много. Причем раньше было меньше мусоровозов с прицепами, а сейчас они практически всегда едут в сцепке. Буквально вчера я приехал и просто не смог там долго находиться. Более концентрированный просто запах, чем раньше. В деревне Новощапово, допустим, был такой перспективный район — хорошие школы, хороший [детский] сад. Сейчас же люди просто оттуда увозят своих детей. В садах установлены специальные установки для обеззараживания воздуха, как в больнице. В школе такая же история, не проводятся занятия на улице именно из-за запаха».

Люди жалуются на ухудшение самочувствия, рассказывает жительница Серпухова Анна:

Анна жительница Серпухова «Активисты отслеживали количество машин, оно значительно превышает заявленное по тоннажу мусора: заявлено, что в год должно быть 300 тысяч тонн по проектной мощности полигона, а за 2,5 месяца по подсчетам мусора на полигон пропущено уже около 200 тысяч тонн. Я не знаю, связано ли это именно с волнениями в Волоколамске, но вообще с нового года [мусоровозов] стало больше. Сейчас, с оттепелью, ситуация значительно ухудшилась. Я не знаю, связано ли это с монтажом системы дегазации или с тем, что началось таяние и туда попадает вода. Но сейчас даже отдаленные районы постоянно жалуются. В „Подслушано в Серпухове“ пишут, что выходят на балкон вечером — дышать нечем. Даже сквозь закрытые окна запах просачивается. Если долго находиться на улице, то [наступает] тошнота и головная боль, 100%. Когда на улице этот невыносимый запах, я с маленькими [детьми] не выхожу, но старшая вынуждена ходить в школу, приходит и жалуется на головную боль».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил решить проблему с неприятным запахом с «Ядрово» до 15 июня. До этого времени нидерландская компания Multriwell пообещала возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. Старая часть полигона «Ядрово» будет закрыта 13 апреля, прием отходов прекратится. Новая часть свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года. Но жители города выступают против этого.

В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа — с 8:30 на 10:30. На полигоне установлены две аэрозольные пушки. В районе также началась внеплановая диспансеризация населения.