Люди старшего поколения выбирают интерактивный портал «Решаем вместе!» 

В Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаевском и Ярославском муниципальных районах прошли встречи, на которых представителям старшего поколения рассказали о возможностях интерактивного портала «Решаем вместе!».
— Этот интернет-ресурс — уникальная система взаимодействия между органами власти и обществом. Его главной задачей является оперативное решение поступающих вопросов, касающихся комфортности среды проживания граждан, — отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. — Мы стараемся сделать так, чтобы не только молодые люди могли обращаться на портал, но также и люди старшего поколения.
Через портал «Решаем вместе!» можно сообщить о проблемах, касающихся ЖКХ, освещения, движения общественного транспорта, уборки территорий. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать тематическую категорию, кратко, но понятно изложить суть вопроса, при возможности сопроводить его фото и отправить на модерацию. После проверки обращение будет направлено профильным органам власти, у которых есть 10 рабочих дней, чтобы устранить проблему.
— Программа мне эта понравилась, с ней легко работать, — поделилась председатель КТОС «Мариевка» из Рыбинска Галина Силагина. — Теперь я смогу научить старших по домам в нашем КТОСе пользоваться порталом. Все проблемы мы будем решать вместе.
Большое преимущество работы портала в том, что обратившемуся на него жителю не нужно разбираться в порядке взаимодействия служб и их зонах ответственности. Система автоматически направит заявку о проблеме по нужному адресу, проконтролирует своевременный ответ и зафиксирует исполнение.
— Идея хорошая, надо посмотреть, как она будет внедряться, — сказали жительницы Переславля-Залеского Вера Иванова и Татьяна Алексеева. — Если где-то вода течет, снег не убран, можно на «Решаем вместе!» написать, должны принять меры. Вообще электронными системами удобно пользоваться, можно многое сделать, не выходя из дома. Мы компьютером пользуемся, поэтому составить обращение на портал не составит труда.