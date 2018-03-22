Люди старшего поколения выбирают интерактивный портал «Решаем вместе!»

Рыбинске, Переславле-Залесском , Тутаевском и Ярославском муниципальных районах прошли встречи, на которых представителям старшего поколения рассказали о возможностях интерактивного портала «Решаем вместе!».

— Этот интернет-ресурс — уникальная система взаимодействия между органами власти и обществом. Его главной задачей является оперативное решение поступающих вопросов, касающихся комфортности среды проживания граждан, — отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. — Мы стараемся сделать так, чтобы не только молодые люди могли обращаться на портал, но также и люди старшего поколения.

Через портал «Решаем вместе!» можно сообщить о проблемах, касающихся ЖКХ, освещения, движения общественного транспорта, уборки территорий. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать тематическую категорию, кратко, но понятно изложить суть вопроса, при возможности сопроводить его фото и отправить на модерацию. После проверки обращение будет направлено профильным органам власти, у которых есть 10 рабочих дней, чтобы устранить проблему.

— Программа мне эта понравилась, с ней легко работать, — поделилась председатель КТОС «Мариевка» из Рыбинска Галина Силагина. — Теперь я смогу научить старших по домам в нашем КТОСе пользоваться порталом. Все проблемы мы будем решать вместе.

Большое преимущество работы портала в том, что обратившемуся на него жителю не нужно разбираться в порядке взаимодействия служб и их зонах ответственности. Система автоматически направит заявку о проблеме по нужному адресу, проконтролирует своевременный ответ и зафиксирует исполнение.