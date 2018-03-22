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Завершено строительство ФОКа с бассейном в районе Марьина роща
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Завершено строительство ФОКа с бассейном в районе Марьина роща 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Завершено строительство ФОКа с бассейном в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики столицы.
«На северо-востоке столицы готовится к вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, малой и большой хоккейными площадками и залом для атлетической гимнастики» — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Как уточнили в пресс-службе, строительство завершено. Представители компании-инвестора уже подали все необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в 1-м Стрелецком пер., вл. 14/21 станет знаковым спортивным объектом для округа, поскольку сможет удовлетворить интересы самых разных групп любителей спорта. Здание ФОКа общей площадью 4,8 тыс. кв. м будет трехэтажным. Причем верхний этаж — прямоугольный объем хоккейной площадки — будет нависать над двумя первыми и опираться на разные по форме и текстуре стены и опоры», — отметил С. Левкин.
С. Левкин пояснил, что на первом этаже здания расположатся вестибюль и раздевалки бассейна, сам бассейн и малая хоккейная площадка. На втором — тренажерные залы и большой рекреационный холл. На третьем — большая хоккейная площадка, также предусматривающая начальное обучение фигурному катанию.
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