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Свердловские города поделят миллиард на 260
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Свердловские города поделят миллиард на 260 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Территорий, победивших в голосовании.
Жители Свердловской области выбрали для благоустройства 260 общественных территорий в 47 муниципалитетах. Работы на этих объектах начнутся в 2018 году, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
В рейтинговом голосовании, прошедшем 18 марта, приняло участие свыше 890 тысяч свердловчан. В итоге были определены пространства, которые получат приоритетное финансирование на реконструкцию и благоустройство на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в Екатеринбурге такими территориями стали два участка набережной реки Исети (от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО) и сквер перед Оперным театром.
Горожане Каменска-Уральского отдали голоса за один из участков лесопарковой зоны города и сквер по улице Тимирязева. Жители Краснотурьинска проголосовали за второй этап реконструкции набережной реки Турьи, население Красноуральска поддержало обновление сквера по улице Ленина, а горожане Сухого Лога выбрали многофункциональный парк в районе проезда Строителей.
Полный перечень объектов, включенных в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтингового голосования, будет опубликован на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области к 1 апреля.
Ранее по теме: Свердловчане бомбардируют сайты и торговые центры Екатеринбуржцы «прокатили» Зеленую рощу
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