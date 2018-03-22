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Фестиваль «Голос ремесел» в Вологде состоится, но его смета будет сокращена вдвое
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Фестиваль «Голос ремесел» в Вологде состоится, но его смета будет сокращена вдвое 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Фестиваль «Голос ремесел» стал главной темой обсуждения на заседании общественной комиссии по госзакупкам, в которой принял участие и Мэр Вологды Сергей Воропанов. И у общественников, и у городских властей после пристального изучения документов возникло много вопросов касающихся как сметы фестиваля, так и самого логотипа «Голос ремесел».
Напомним, фестиваль «Голос ремесел», который проходил в Вологде 4 года подряд, собирал ремесленников со всей России и других стран. За это время на его проведение было потрачено 34 млн рублей.
«Смета праздника вызвала у меня очень много вопросов — на фестиваль «Голос ремесел» предлагалось в этом году потратить 6 млн рублей, вдвое больше, чем на День города. Даже первоначальные оценки показали, что значительные суммы мы можем безболезненно сэкономить. Опыт проведения подобных мероприятий с гораздо меньшим бюджетом есть у областного Департамента культуры, и мы можем его перенять. Поэтому сейчас мы можем с уверенностью заявить, что фестиваль «Голос ремесел», который важен и для имиджа, и для туристической привлекательности города, состоится, он пройдет в рамках празднования Дня города, но его смета будет сокращена вдвое, до 3 млн рублей.. Ее необходимо составить в течение двух недель и предоставить на рассмотрение комиссии по госзакупкам. Мы должны эффективно потратить каждый бюджетный рубль», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Еще один вопрос, который возник после предметного изучения документов общественниками — почему право на логотип фестиваля находится в частных руках. Инициатива проведения «Голоса ремесел» принадлежит Управлению культуры Администрации города, организатором является муниципальное учреждение «Резной Палисад». По его заказу фирменный стиль проекта разработал известный вологодский архитектор и каллиграфист Михаил Приемышев. Но право интеллектуальной собственности на товарный знак принадлежит ООО «Ремесло».
«Очень странная ситуация с брендом, ведь после его разработки автоматически все права на него должны были перейти городу — заказчику услуг. Решить вопрос с логотипом и фирменным стилем сейчас можно мирным путем, для этого собственник бренда может передать его городу в безвозмездное пользование, оформить это можно соглашением — такая практика есть», — пояснил член комиссии по госзакупкам Алексей Зорин.
Как пояснил сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов, в случае, если достигнуть таких договоренностей не удастся, фестиваль ждет ребрендинг. Он будет проводиться под другим названием. Финансировать частный проект за бюджетные средства город не намерен. Члены комиссии согласились с такой позицией. Также они предложили провести ревизию дорогостоящего оборудования и реквизита, закупленного для проведения фестиваля.
«Для вологжан очень важно, что фестиваль состоится, и формат его останется прежним. Но при этом мы считаем, что необходимо провести не только оценку сметы, но и ревизию оборудования, закупленного за последние 4 года для проведения фестиваля: где оно находится, в каком состоянии, имеются ли на него все необходимые бухгалтерские документы. Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность сделать это оборудование универсальным, то есть использовать его и для проведения других подобных мероприятий, например, Ганзейских дней, которые запланированы в Вологде в этом году», — пояснила председатель комиссии по госзакупкам Юлия Головкина.
С этим предложением Сергей Воропанов также согласился и дал соответствующее поручение.
Кроме того, члены комиссии высказали мнение о неэффективности бюджетных расходов на содержание учреждений культуры, которые фактически дублируют друг друга по функционалу. Город согласился с позицией экспертов. Организаций всех массовых мероприятий, в том числе и фестиваля «Голос ремесел» займется Дирекция праздников Вологды, работой с ремесленниками и занятиями народным творчеством с детьми — ДК «Речник».
«Основная задача — не просто раз в год провести фестиваль, а сохранить ремесло, передавать его из поколения в поколение, обучать детей. У нас есть еще одно муниципальное учреждение ДК «Речник», где также занимаются с детьми. Поэтому было принято решение в целях экономии бюджетных средств присоединить МАУК «Резной Палисад» к ДК «Речник». Это консолидация в одних руках такого значимого направления как развитие и сохранение ремесла», — пояснил решение городских властей Сергей Воропанов.
Добавим, общественная комиссия по госзакупкам была создана в Вологде по инициативе Мэра города Сергея Воропанов. Поводом для этого стали конкурсные процедуры на закупку дорогостоящего чучела Масленицы. Тогда благодаря активной позиции общественников аукцион был отменен, а городские средства сэкономлены. Состав комиссии сформирован Общественным советом, в нее вошли представители разных сфер.
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