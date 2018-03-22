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Заксобрание ЯНАО приняло в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий обманутым дольщикам
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Заксобрание ЯНАО приняло в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий обманутым дольщикам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ГТРК "Ямал"
Заксобрание ЯНАО приняло в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий обманутым дольщикамЗаместитель председателя окружного заксобрания Елена Зленко отмечает, что данные меры поддержки позволят снять социальное напряжение, но решить проблему можно лишь изменив федеральное законодательство.
Кроме того, окружной парламент возобновил практику рассмотрения вопросов о социально-экономическом развитии муниципальных образований округа. Так, представители муниципалитетов будут отчитываться перед депутатами о своей работе и возникающих проблемах.
«Депутатский корпус связан с муниципалитетами, поскольку многие парламентарии избираются по одномандатным округам, поэтому важно напоминать о наказах избирателей. Тогда каждый депутат сможет еще раз увидеть проблемы своей территории и начать работу по их решению», — подчеркнула Елена Зленко.
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