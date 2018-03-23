Создан «вечный» литий-воздушный аккумулятор

Это сравнимо с самыми современными литий-ионными аккумуляторами. Как пишет Nature, химики добились этого с помощью защитного покрытия на литиевом аноде и специально подобранных составов катода и электролита в электрохимической ячейке.

Литий-воздушные химические источники тока основаны на реакции лития с кислородом с образованием пероксида лития Li2O2. В теории они обладают максимальной из известных батарей удельной энергией, но их работа затруднена в условиях химического состава воздуха. Если не обрабатывать их специально, они также взрывоопасны.