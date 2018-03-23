Ещё
Создан «вечный» литий-воздушный аккумулятор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко грозит "пожизненное"
Савченко грозит "пожизненное"

Создан «вечный» литий-воздушный аккумулятор 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: N+1
Это сравнимо с самыми современными литий-ионными аккумуляторами. Как пишет Nature, химики добились этого с помощью защитного покрытия на литиевом аноде и специально подобранных составов катода и электролита в электрохимической ячейке.
Литий-воздушные химические источники тока основаны на реакции лития с кислородом с образованием пероксида лития Li2O2. В теории они обладают максимальной из известных батарей удельной энергией, но их работа затруднена в условиях химического состава воздуха. Если не обрабатывать их специально, они также взрывоопасны.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Свердловская налоговая, занимающаяся крупнейшими налогоплательщиками, осталась без света Свалки размером с Голландию. На экологическом форуме обсудили проблемы защиты окружающей среды Егор Крид шокировал поклонников лысой головой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации496
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды55
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением359
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение