Нагиев — самбист, а Брежнева — с короткой стрижкой

В ближайшее воскресенье зрители НТВ впервые увидят звезд такими, какими их никто раньше не видел, и узнают новые подробности их жизни от друзей детства.

В гости к Лере Кудрявцевой и Оскару Кучере придут звезды и их не известные широкой аудитории друзья: из школ, училищ, институтов и просто — из соседнего двора. Они расскажут, какими знаменитости были раньше, за что и как их дразнили, а за что, наоборот, уважали. Валерия Гай Германика поделится трагическими событиями, которые произошли в ее жизни из-за конфликта в школе. Телезрители узнают подробности жизни Лолиты в Тамбове , а друзья артистки расскажут о ее неизвестных до сегодняшнего дня романах. В студии программы появится и первый возлюбленный Алены Алиной. Он расскажет, как складывались их отношения, когда молодому человеку было 17, а будущей поп-диве 14 лет. Продюсерам программы удалось найти школьные фотографии знаменитостей, и телезрители смогут сравнить, как блистающие сейчас на экране и сцене артисты выглядели в юности, когда Дмитрий Нагиев занимался самбо, а Вера Брежнева выглядела старше, чем сейчас, а одноклассники певицы и актрисы дразнили ее «верблюдом».

Смотрите новый выпуск программы «Звезды сошлись» в воскресенье в 21.10 на НТВ.