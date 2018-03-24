Нестеровский и Светлогорский районы стали городскими округами

Депутаты областной Думы приняли во втором, окончательном, чтении поправки к проектам законов о преобразовании этих районов в городские округа. Инициаторами преобразования выступили районные Советы депутатов.

На территории муниципальных районов и городских поселений были проведены публичные слушания, на которых жители поддержали это решение. По результатам публичных слушаний представительные органы муниципалитетов проголосовали за преобразование муниципальных образований, входящих в состав районов, путем их объединения.

Как пояснили в областной Думе, до формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования полномочия по решению местных вопросов будут исполнять ранее созданные органы местного самоуправления. Таким образом, досрочные выборы депутатов представительных органов в Нестеровском и Светлогорском округах проводиться не будут.