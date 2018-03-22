В Костроме потребовали компенсаций за поздний капремонт

Депутаты Костромской областной Думы на заседании 22 марта обсудили региональную программу капремонта многоквартирных домов. Выслушав доклады руководителя Фонда капремонта и директора областного департамента ЖКХ, депутаты потребовали корректировки системы оплаты счетов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, к которым сделаны пристройки коммерческого назначения.

По словам депутатов, владельцы помещений делового назначения, пристроенных к жилым домам, наряду со всеми владельцами квартир платят взносы за капремонт. Первоначально они составляли шесть рублей с квадратного метра, сейчас ставка увеличена на полтора рубля.

— Мы платим исправно взносы на капремонт, вы все запечатываете в «общий котел» и говорите: «Встаньте в очередь». Но крыша течет. У нас арендатор, он не может ждать ремонта крыши. У нас бизнес в собственности. Если течет крыша — я ее буду в этом году ремонтировать. Мне будут компенсации? — спросил депутат Ихтияр Мирзоев.

Его поддержали депутаты Дмитрий Зафиров и Олег Погуралов, которые отметили, что проблему компенсаций владельцам бизнеса, которые не дождались запланированного на 2022 или 2043 годы капремонта многоквартирных домов и починили здания сами, «надо решать».

Директор регионального департамента ЖКХ Марк Красильщик сообщил, что сейчас решить проблему «лишних» взносов за капремонт владельцам коммерческих помещений в жилых домах можно только через суд. Выплата компенсаций за самостоятельно проведенный ремонт не предусмотрена.

Власти согласились с тем, что проблему собственников, не дождавшихся капремонта, необходимо решать. В Думе по этой теме предложили создать рабочую группу, отметив, что «бизнес надо поддерживать».

Ранее власти и бизнесу в Костроме удалось договориться по вопросу ремонта ведущих к предприятиям муниципальных дорог, которые не вошли в городские планы ремонта. Владельцам бизнеса, отремонтировавшим дороги к собственным предприятиям за свои деньги, власти Костромы согласились компенсировать 50 процентов понесенных затрат за счет льготы на уплату земельного налога.