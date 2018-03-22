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Директор издания «Такие дела» посетит форум «Сообщество» в Астрахани
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Директор издания «Такие дела» посетит форум «Сообщество» в Астрахани 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На мероприятии он проведет мастер-класс по фандрайзингу на социальные проекты. Директор издания «Такие дела» поделится своим опытом со всеми желающими на мастер-классе «Профессиональный и эффективный фандрайзинг, гарантирующий устойчивое развитие НКО», сообщает пресс-служба форума.
«Это будет базовый курс о том, как привлекать деньги и финансировать любые проекты по решению социальных проблем», — рассказывает Алешковский.
Мастер-класс запланирован на второй день форума в Астрахани — 29 марта.
«ФедералПресс» напоминает, что государственно-частное партнерство в массовом спорте обсудят на форуме «Сообщество».
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