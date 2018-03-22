Корпус 901А в Старом Крюково будут достраивать на бюджетные средства

На сегодняшний день в Зеленограде числится семь объектов долгостроя, три из них — объекты городского заказа, один — инвестиционный, еще три — федеральные объекты.

Об этом в интервью окружной газете zelao.ru сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин . Он уточнил, что по двум объектам городского заказа адресной инвестиционной программой столицы предусмотрено выделение бюджетных средств на их дострой.

Речь идет о дороге и инженерных коммуникациях между проектируемыми проездами 657 и 707 в Крюково и жилом доме по адресу 901А в районе Старое Крюково. «По этим объектам в настоящее время ведется разработка градостроительной и проектной документации», — отметил Левкин.

Также он рассказал, что еще по одному объекту — ГТУ-ТЭЦ в промзоне «Малино» — руководством города принято решение о его реализации на торгах, ведется подготовка пакета документов. Оставшиеся четыре объекта находятся в проработке оперативной группы, действующей в Департаменте градостроительной политики Москвы. Задача этой группы — обеспечение координации городских структур по дострою объектов в Москве, либо их демонтажу с приведением территории города в надлежащее состояние.