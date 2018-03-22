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Корпус 901А в Старом Крюково будут достраивать на бюджетные средства
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Корпус 901А в Старом Крюково будут достраивать на бюджетные средства 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
На сегодняшний день в Зеленограде числится семь объектов долгостроя, три из них — объекты городского заказа, один — инвестиционный, еще три — федеральные объекты.
Об этом в интервью окружной газете zelao.ru сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Он уточнил, что по двум объектам городского заказа адресной инвестиционной программой столицы предусмотрено выделение бюджетных средств на их дострой.
Речь идет о дороге и инженерных коммуникациях между проектируемыми проездами 657 и 707 в Крюково и жилом доме по адресу 901А в районе Старое Крюково. «По этим объектам в настоящее время ведется разработка градостроительной и проектной документации», — отметил Левкин.
Также он рассказал, что еще по одному объекту — ГТУ-ТЭЦ в промзоне «Малино» — руководством города принято решение о его реализации на торгах, ведется подготовка пакета документов. Оставшиеся четыре объекта находятся в проработке оперативной группы, действующей в Департаменте градостроительной политики Москвы. Задача этой группы — обеспечение координации городских структур по дострою объектов в Москве, либо их демонтажу с приведением территории города в надлежащее состояние.
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