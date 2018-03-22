Спецпредставитель Кремля: Мусоросжигательный завод начнут строить в октябре

Официальный спецпредставитель Казанского кремля Лилия Галимова сообщила журналистам, что мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить уже в октябре этого года.

Помимо нескольких экспертиз к моменту пуска завода будет создана система раздельного сбора мусора, заявила она. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Участок под строительство мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе уже находится в собственности компании, являющейся дочерней компании « РТ инвест» — инвестора строительства завода. Он занимает площадь 11,3 га и расположен у поселка Осиново, рядом с трассой М-7.