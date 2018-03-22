В Карелии появится «Заслуженный общественный деятель»

Как стало известно от пресс-службы профсоюзов, звание «Заслуженный общественный деятель Республики Карелия», предложил внести Косенков Илья. Он считает, что общественная деятельность, должна быть основанием для представления к награде.

На данный момент вопрос о внесении изменений и дополнений в республиканский закон о государственных наградах проходит стадию активного обсуждения на экспертном уровне.

Вообще закон о наградах в Республики давно не обновлялся. Так же как считает Косенков, общественная деятельность должна быть первой в списке сфер где можно заслужить награду. В Карелии , очень много жителей, которые отдают себя обществу таким образом, донорство, волонтерство и т.д. Эти люди заслуживают, хотя бы какой — то поддержки от государства.

Кроме награды за общественную деятельность, есть предложения по внесению ордена «Сампо» — за заслуги, медали «За заслуги перед Республикой Карелия», а также обязательная медаль за благотворительность.