В деле Анны Бобриковой не поставлена точка 

Делом владимирской роженицы Анны Бобриковой заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Такое решение было принято после личного общения вдовца Сергея Плаксина с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Накануне Бастрыкин провёл приём граждан. Большая часть жалоб россиян коснулись расследования преступлений, связанных с медициной. «В их числе уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем смерть супруги заявителя из Владимирской области в областном перинатальном центре. Вдовец рассказал Александру Бастрыкину, что с июня 2016 года не может добиться привлечения медиков к установленной законом ответственности. Ни широкий общественный резонанс, ни участие в передаче на федеральном телеканале не сдвинули расследование с мертвой точки», — сообщается на сайте Следкома РФ.
Напомним, что трагедия произошла летом 2016 года. Анна Бобрикова сразу после родов впала в кому. Во владимирском перинатальном центре у роженицы началось кровотечение, остановить которое, врачам не удалось. Затем у Ани Бобриковой отказали почки…долгая борьба за жизнь роженицы не увенчалась успехом 14 октября Анна, не приходя в сознание, умерла.
Вдовец Сергей Плаксин не оставил это так просто. Он с самого начала считал, что в перинатальном центре его супруге неправильно оказывали помощь. Чтобы доказать свою правоту Сергей Плаксин обратился во все надзорные органы. Росздравнадзор выявил грубые нарушения в деятельности медицинских учреждений Владимирской области, где была оказана медицинская помощь пациентке, впавшей в кому после родов. Несколько раз проводили экспертизу. А за несколько дней до смерти супруги Сергей Плаксин обратился к Александру Бастрыкину и вот, наконец-то, спустя полтора года состоялась долгожданная встреча и дело о смерти владимирской роженицы надеемся, сдвинется с мёртвой точки.