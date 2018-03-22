В деле Анны Бобриковой не поставлена точка

Накануне Бастрыкин провёл приём граждан. Большая часть жалоб россиян коснулись расследования преступлений, связанных с медициной. «В их числе уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем смерть супруги заявителя из Владимирской области в областном перинатальном центре. Вдовец рассказал Александру Бастрыкину, что с июня 2016 года не может добиться привлечения медиков к установленной законом ответственности. Ни широкий общественный резонанс, ни участие в передаче на федеральном телеканале не сдвинули расследование с мертвой точки», — сообщается на сайте Следкома РФ.

Напомним, что трагедия произошла летом 2016 года. Анна Бобрикова сразу после родов впала в кому. Во владимирском перинатальном центре у роженицы началось кровотечение, остановить которое, врачам не удалось. Затем у Ани Бобриковой отказали почки…долгая борьба за жизнь роженицы не увенчалась успехом 14 октября Анна, не приходя в сознание, умерла.