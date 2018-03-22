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Спортивная инклюзивная площадка появится в Пойковском
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Спортивная инклюзивная площадка появится в Пойковском 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
21 марта в администрации Пойковского состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором были подведены итоги голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского поселения.
Ведущий инженер МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства» Лариса Алексеева отметила: «Состоялась комиссия, на которой определили кураторов работы. Кураторами проекта стала общественная организация „Всероссийское общество инвалидов“, которая и выступила инициатором строительства инклюзивной спортивной площадки в городе».
По плану площадку разместят недалеко от реабилитационного центра «Дельфин». Предполагается, что в сентябре работы будут закончены, и площадка начнет функционировать.
На сегодняшний день в поселке более 90 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, что помимо спортплощадки в городе в рамках проекта появится сквер участников боевых действий и парковочный комплекс в 4 микрорайоне.
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