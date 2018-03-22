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Cложная шпионская программа Slingshot использовалась правительством США
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Cложная шпионская программа Slingshot использовалась правительством США 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Вредоносная кампания, в ходе которой использовался зловред Slingshot, судя по всему, была связана с правительственными структурами. Как сообщают СМИ, это была операция Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США (SOCOM) и Совместного командования специальных операций США (JSOC).
Утверждается, что целью этой кибероперации были различные террористические организации, которые пользовались интернет-кафе для связи с командующими лицами. Эксперты уверены в том, что факт раскрытия Slingshot носит негативный характер, так как это могло привести к потере ценной для военных информации.
Напомним, что именно исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили сложную киберугрозу, которая используется для шпионажа в странах Ближнего Востока и Африки по меньшей мере с 2012 года.
Эксперты уже тогда склонялись к мысли, что главное предназначение Slingshot — кибершпионаж. Программа собирает и передаёт злоумышленникам скриншоты, вводимые с клавиатуры символы, сетевую информацию, пароли, подключения к USB, данные из буфера обмена и многое другое. Доступ зловреда к ядру означает, что в теории Slingshot может украсть всё что угодно.
Позже, после того, как специалисты Core Security раскрыли детали уязвимости переполнения буфера, которая затрагивает сетевую операционную систему на базе Linux RouterOS от MikroTik, стало понятно, какими именно брешами пользовался Slingshot.
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