Ещё
В районе Люблино пройдут общегородские субботники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Люблино пройдут общегородские субботники 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Общегородские субботники в рамках месячника по уборке и благоустройству территорий состоятся 14 и 21 апреля в районе Люблино. Как рассказал заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Сергей Сандурский, работы будут организованы с привлечением общественности, студентов и школьников на территориях обустроенных ранее «народных парков» и скверов.
— С целью привлечения жителей к участию в общегородских субботниках на стендах района будут размещены информационные листовки, информацию разместят и на сайте управы. Кроме парков и скверов в дни субботников запланировано привести в порядок объекты социальной сферы, — сказал Сергей Сандурский.
Добавим, что в районе Люблино создан штаб по координации работ по подготовке и проведению месячника и массовых общегородских субботников. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
В колледже на Цимлянской прошла научная конференция на тему творчества Максима Горького Музыкальный вечер «Первой пятницы» проведут на Люблинской Лекцию ко Дню водных ресурсов прочтут в просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана301
Обязательное медстрахование предложили отменить314
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии36
Генсек НАТО призвал Россию к ответу323
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение