В районе Люблино пройдут общегородские субботники

Общегородские субботники в рамках месячника по уборке и благоустройству территорий состоятся 14 и 21 апреля в районе Люблино. Как рассказал заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Сергей Сандурский , работы будут организованы с привлечением общественности, студентов и школьников на территориях обустроенных ранее «народных парков» и скверов.

— С целью привлечения жителей к участию в общегородских субботниках на стендах района будут размещены информационные листовки, информацию разместят и на сайте управы. Кроме парков и скверов в дни субботников запланировано привести в порядок объекты социальной сферы, — сказал Сергей Сандурский.

Добавим, что в районе Люблино создан штаб по координации работ по подготовке и проведению месячника и массовых общегородских субботников. (мю)